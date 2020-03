पाच दिवसांचा आठवडा तरी वेळेवर येईनात, झेडपीत 46 "लेट लतीफ' 

नगर ः राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा केला. मात्र, या निर्णयानुसार एक मार्चपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांनी सकाळी पावणेदहा वाजता कार्यालयात येणे आवश्‍यक आहे. असे असताना, काल (सोमवारी) पहिल्याच दिवशी जिल्हा परिषदेत 46, तर पंचायत समित्यांमध्ये तब्बल 74 कर्मचारी उशिरा आले. या कर्मचाऱ्यांना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत.

सोमवारपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा झाला. त्यानुसार सरकारी कार्यालयांच्या कामाच्या वेळेतही बदल झाला. ४६जणांना नोटीसा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी पावणेदहा ते सायंकाळी सव्वासहा वाजेपर्यंत कार्यालयीन कामकाजाची वेळ निश्‍चित केली आहे. पहिल्याच दिवशी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोळंके यांनी जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेतली. त्यात 486पैकी 46 कर्मचारी उशिरा आल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्वांना नोटिसा बजावल्या आहेत. जामखेडमध्ये सगळेच वेळेवर दरम्यान, जिल्ह्यातील 14 पंचायत समित्यांपैकी जामखेड पंचायत समितीतील सर्व कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात हजर होते. अन्य तेरा पंचायत समित्यांमध्ये 74 जण उशिरा आले, तर 26 जण रजेवर होते. 14 पंचायत समित्यांतील एक हजार 77पैकी 977 कर्मचारी वेळेत हजर होते.

