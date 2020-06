झरे ः येथील डॉ. प्रशांत चवरे यांच्या सतर्कतेनेमुळे कोरोना बाधित सापडला आणि कोरोना प्रसारही टळला. याबाबतची माहिती अशी, की डॉ. चवरे करगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी आहेत. त्यांचे मूळही गाव झरेच. मुंबईवरून आलेल्या एका महिलेला त्रास होऊ लागला. डॉ. चवरे यांच्याकडेत्या आल्या. तपासणी झाली, त्यांना होणारा त्रास पाहून वेळ न दवडता वरिष्ठांना कळवून दवाखान्याच्या गाडीने पुढील तपासणीसाठी मिरजेला पाठवले. त्या महिलेची तपासणी झाली. तीचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला. डॉ. चवरे यांनी तपासणीनंतर गाडी बोलावली नसती तर त्या महिलेचा त्रास वाढला असता. त्या महिलेस थायरॉईड, रक्‍तदाब, दम्याचा त्रास आहे. डॉ. चवरे यांच्या सतर्कतेमुळे त्यांना ताबडतोब तपासणीसाठी मिरजला हलवले. त्या महिलेची किरकोळ तपासणी करून औषध, गोळ्या देऊन गावातच थांबवले असते, तर अनर्थ झाला असता. डॉ. चवरे यांच्यामुळे अनर्थ टळला.

Web Title: DOCTOR ALERTNESS IN CORONA IN ZALRE VILLAGE IN SANGLI DISTRICT