सांगली : महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे कोरोना संपला असा समज करून कोणी घेऊ नये. गेल्या काही दिवसात कोरोना बाधितांची महापालिका क्षेत्रात संख्या वाढत आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून ते मध्यापर्यंत कोरोनाची परिस्थिती गतवर्षीप्रमाणे वाढण्याची शक्‍यता असून, नागरिकांनी सर्वतोपरी काळजी घ्यावी आणि कोरोना नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी केले आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस म्हणाले, ""एक महिन्यापूर्वी कोरोना संपला काय असे वाटण्यासारखे आकडे कमी झाले होते. मात्र गेल्या काही दिवसात कोरोनाबाधितांचे जे आकडे समोर येत आहेत ते अगदी खरे आहेत. त्यामुळे कोरोना पुन्हा डोके वर काढत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे 45 ते 59 वयोगटांतील कोमॉर्बीड आणि 60 वर्षावरील सर्वांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घ्यावी असे आवाहनही आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी केले आहे.'' जिल्ह्यात नवे 34 रुग्ण; तेरा दिवसांत संख्या 407 वर सांगली : सलग तीन दिवस 40, 24, 43 आणि आज 34 असे सलग चार दिवसांपासून जिल्ह्यात वाढते कोरोना रुग्ण आढळत असून; प्रशासन अलर्ट झाले आहे. मार्च महिन्यातील पहिल्या 13 दिवसांत एकूण 407 नवे कोरोना रुग्ण निष्पन्न झाले आहेत. वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्‍वभूमीवर मिरज कोविड रुग्णालयात यंत्रणा सुसज्ज करण्यात आली असून, आजघडीला जिल्ह्यात 335 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. आज महापालिका क्षेत्रातील एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. 23 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून, दिवसभरात केवळ महापालिका क्षेत्रात 20 जण बाधित आढळले. कोरोनाचा धोका वाढत असून, नागरिकांनी खबरदारी बाळगणे गरजेचे आहे. मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात चारशेंवर रुग्ण गेले आहेत. पहिल्या आठवड्यात 211 बाधित आढळले होते. दुसऱ्या आठवड्यात तितकेच रुग्ण आढळले आहेत. आज दिवसभरात झालेल्या आरटीपीसीआर चाचणीत 338 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यात 18 जण बाधित आढळले, तर अँटिजेन चाचणीत 542 जणांच्या चाचण्या झाल्या व त्यातून 15 जण बाधित आढळले. सांगलीतील एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सध्या 335 जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी 39 जण चिंताजनक आहेत. 234 रुग्ण गृहअलगीकरणात आहेत. तालुकानिहाय रुग्ण आजचे रुग्ण आटपाडी-1, कडेगाव-1, खानापूर-2, तासगाव-3 जत-3, मिरज-1, शिराळा-1, तासगाव-1, वाळवा-4, मनपा-20 (सांगलीत 15, मिरजेत 5) रुग्ण आढळले आहेत. जिल्ह्यातील चित्र आजअखेर जिल्ह्यातील रुग्ण- 48900

आजअखेर बरे झालेले रुग्ण- 46799

सध्या उपचार घेणारे रुग्ण- 335

आजअखेर जिल्ह्यातील मृत्यू- 1766

ग्रामीण भागातील रुग्ण- 24724

शहरी भागातील रुग्ण- 7293

महापालिका क्षेत्र रुग्ण- 16883 संपादन : युवराज यादव

