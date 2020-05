डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहारचा आता पाच दिवस पोलिस कोठडीत मुक्काम

विटा (सांगली)- तहसीलदार ऋषीकेत शेळके यांना मारहाण केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार सुभाष पाटील ( वय 37, रा. भाळवणी ) व सागर श्रीमंत सुरवसे ( वय 19, रा. कंडारी, ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद ) या दोघांना आज विटा न्यायालयात हजर केले. न्यायाधिशांनी त्यांना पाच दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक रवींद्र शेळके यांनी दिली. वाळूच्या पकडलेल्या वाहनांचा दंड रद्द करावा, या कारणावरून तहसीलदार ऋषीकेत शेळके यांना चंद्रहार पाटील व त्याचा साथीदार सागर सुरवसे या दोघांनी पंधरा दिवसापुर्वी मारहाण केली होती. मारहाणीनंतर हे दोघेही पसार झाले होते. तहसिलदार शेळके यांनी दोघांविरूद्ध विटा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. पसार झालेल्या दोघांना अटक करण्याची मागणी होत होती. महसूल कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले होते. पोलिस दोघांचा शोध घेत होते. आटपाडी तालुक्‍यातील दिघंची येथे चंद्रहार येणार असल्याची माहिती "एलसीबी' चे पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांना खब-याद्वारे मिळाली होती. त्यानुसार दिघंची -पंढरपूर रोड परिसरात रविवार (ता.17) दुपारी चारच्या सुमारास सापळा रचून हॉटेल अथर्व समोर त्या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर विटा पोलिसांच्या ताब्यात दिले होते. विटा पोलिसांनी दोघांना अटक करून आज न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिस तपासासाठी कोठडी देण्याची मागणी पोलिसांनी केली. त्यानुसार न्यायाधीशांनी पाच दिवस पोलिस कोठडीचा आदेश दिला.

