नगर : ""राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे. जोपर्यंत हे समजून घेत नाही, तोपर्यंत आपण फक्त मतदार असू. जागरूक नागरिक होऊच शकत नाहीत. जागरूक नागरिक होण्यासाठी राज्यघटना समजून घ्यावी लागेल. तशी कृतीही करावी लागेल. तेव्हाच खरे राष्ट्रवादी होता येईल,'' अशी भूमिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय विश्‍लेषक डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी मांडली. जाणून घ्या - खाकी वर्दी सायकलवरती विचारधारा ट्रस्ट, जिज्ञासा अकादमी व मातृ संघटना राष्ट्र सेवा दलातर्फे स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एस. टी. महाले स्मृती पुरस्कार, क्रीडामहर्षी किसनराव अरकल स्मृती पुरस्कार यांच्या वितरणप्रसंगी "संविधान आणि राष्ट्रवाद' विषयावरील व्याख्यानावर मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रा. सुभाष वारे होते. शकुंतला महाले, व्यंकटेश अरकल या वेळी उपस्थित होते. समता, बंधुता, शांती राज्यघटनेची मूल्ये पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता भंडार यांना "महाले' व नगरचे विवेक पवार यांना "अरकल' स्मृती पुरस्कार देण्यात आले. "विचारधारा'चे अध्यक्ष विठ्ठल बुलबुले यांनी प्रास्ताविकात पुरस्कार वितरण व व्याख्यानाच्या आयोजनाचा हेतू सांगितला. वारे म्हणाले, ""संतांनी जे प्रबोधन केले, ते समता, बंधुता, शांती, क्षमा, धर्मनिरपेक्षता, स्त्रियांचा व सर्व जातिधर्मांचा, मानवतेचा आदर, ही मूल्ये राज्यघटनेत दिसतात.'' भंडार व पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन संगीता गाडेकर यांनी केले. अपर्णा राऊत व शिवानी शिंगवी यांनी स्वागत केले. सुप्रिया मैड यांनी आभार मानले.

Web Title: dr Chaudhary says you have to understand the constitution