तळीरामांची झाली गर्दी: पण दुकाने उघडलीच नाहीत

मिरज (जि सांगली) : जिल्हाधिकाऱ्यांनी दारूची दुकाने आज (सोमवार) पासून उघडण्याचे संकेत दिल्यामुळे आज सकाळपासूनच शहरातील इंग्लिश दारूच्या दुकानांसमोर तळीरामांच्या रांगा लागल्या. परंतु अकरा नंतर उन्हाची तिरीप वाढू लागल्याने आणि दुकाने उघडणार नाहीत हे लक्षात आल्यावर या तळीरामानी सरकारला शिव्याश्राप देत रांग सोडून सावलीमध्ये ठिय्या मांडला. प्रशासनाने अशाप्रकारे तळीरामांना 4 मे रोजी "एप्रिल फुल'चा झटका दिला.

गेल्या दीड महिन्यापासून शहरातील दारू दुकाने बंद राहिल्याने तळीरामांचे हाल झाले. चोरून विकल्या जाणाऱ्या दारूचेही दर गगनाला भिडल्याने तळीरामांचे आर्थिक गणित पूर्ण कोलमडले अनेक तळीरामांचे तर शारीरिक आणि मानसिक संतुलनही बिघडले. काहीनी तर दारूला कायमचा रामराम ठोकला. हे सगळे घडत असताना गेल्या दोन दिवसांत प्रशासनाने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यासह दारू विक्रीला परवानगी देत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शौकिनांमध्ये आनंदाची लाट पसरली. त्यातही केवळ इंग्लिश दारू विकण्यासाDrinkers crowded: but the shops did not openठी प्रशासनाने परवानगी दिल्याने पक्‍क्‍या तळीरामांनी "इंग्लिश तर इंग्लिश' असे म्हणून वेळ मारून घेण्याचे ठरवले. परंतु त्याबाबतही जिल्हा प्रशासनाकडून फसवणूक झाल्याने बिचारे तळीराम "एप्रिल फुल' झाल्याचे आणि आपला "पोपट' झाल्याचे समजून घेऊन सायंकाळी पुन्हा चोरीछुपे कुठे मिळते का ? याचा शोध घेत नेहमीच्या भरवश्‍याच्या पुरवठादाराच्या दारी गेले. जो या नेहमीच्या "बकरा गिऱ्हाईकाची' वाटच पहात बसला होता.

Web Title: Drinkers crowded: but the shops did not open