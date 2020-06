बरोबर गेलेले ते चालक "गॅस'वर; अधिकाऱ्यांनीही सोडले वाऱ्यावर

आटपाडी (जि. सांगली) : परराज्यातील कामगार त्यांच्या राज्यात पोचवण्यासाठी आटपाडी डेपोतून दोन टप्प्यांत नऊ एस.टी. गाड्यांतून 18 चालक पाठवले होते. यातील दुसऱ्या टप्प्यातील चालकाला कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबत गेलेले दहा एस.टी. चालक चिंतेत असून, तपासणी अहवालाकडे लक्ष लागले आहे. कोरोनाविरुद्ध लढाईच्या लढाईत योगदान देणाऱ्या या चालकांकडे महामंडळाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनीही पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मुंबईत विविध राज्यांतील कामगारांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यासाठी राज्य शासनाने एस.टी.ने पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यभरातून जवळपास एक हजारांवर बसेस मुंबईला गेल्या होत्या. आटपाडी आगारातून दोन टप्प्यांत चार व पाच बसेसमधून आठ व दहा चालक पाठवले होते. दुसऱ्या टप्प्यात पाच गाड्यांतून दहा चालक एकत्र गेले होते. या सर्व चालकांचा मुंबईत डेपोच्या एका खोलीतच दोन रात्री मुक्काम झाला होता. यानंतर तिसरा मुक्कामही कुर्ला येथे एकत्रच झाला. परत आल्यानंतर त्यांची ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक तपासणी करून त्यांना घरीच होम क्‍वारंटाईन करण्यात आले होते. यामधील एका चालकासह त्यांच्या दोन मुलांनाही कोरोनाची बाधा झाली आहे. या दहापैकी पाच चालक शेटफळेतील आहेत. एस.टी. चालकाला कोरोनाची बाधा झाल्यानंतर त्याच्यासोबत गेलेल्या इतर चालकांना आरोग्य आणि महसूल विभागाने आटपाडीत वसतिगृहावर क्‍वारंटाईन केले आहे. त्यांचे स्वॅब तपासणीसाठी नेले असून, त्यांच्या अहवालाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या चालकांची मुंबईमध्ये मुक्काम केलेल्या ठिकाणी दक्षता प्रशासनाने घेतली नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. गावी आल्यानंतरही आगारप्रमुखांनी साधी फोनवरूनही चौकशी केली नाही. आताही क्‍वारंटाईन केलेल्या वसतिगृहाकडेही ते फिरकलेही नाहीत, की त्यांची चौकशी करून आधारही दिला नसल्याची चालकांची तक्रार आहे. याशिवाय कोरोनाग्रस्त चालकाच्या कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे एस.टी. चालकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तब्येत ठीक नाही एस.टी. चालकांची ग्रामीण रुग्णालयात तपासणी केली. माझी तब्येत ठीक नसून मला चालता येत नाही. त्यामुळे मी जाऊ शकलो नाही. मात्र, दुसऱ्या कर्मचाऱ्याला पाठवून चौकशी केली आहे.

- श्री. कदम, आगारप्रमुख, आटपाडी

Web Title: The driver who went Mumbai waiting for report; authorities also neglected