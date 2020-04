जतमध्ये ड्रोन कॅमेऱ्याची घरघर : विनाकारण फिरणाऱ्यांवर नजर 

जत (सांगली)-"कोरोना' च्या पार्श्वभूमीवर देशभर संचारबंदी सुरू आहे. काही लोकांकडून संचारबंदीचे उल्लंघन होत आहे. वारंवार सूचना करून अत्यावश्‍यक सेवेच्या नावाखाली गल्ली बोळ भटकत आहेत. पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांनी त्याला आळा घालण्यासाठी शहरावर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिलेत. अकारण फिरणाऱ्यांची आता गय नाही. प्रसंगी गुन्हे दाखल केले जातील, असे प्रशासनाने जाहिर केले आहे. तालुक्‍यात परदेशातून आलेल्या 22 पैकी 12 जणांचा होम कॉरेंटाईनचा काळ पूर्ण झाला. त्यासह मुंबई, पुणे व इस्लामपूर येथून आलेल्या 96 लोकांना होम कॉरेंटाईन करण्यात आले आहे. जमातीमधून आलेल्या काही जणांना गावातील मशिदीत तर काहींना जिल्हा परिषद शाळेत होम कॉरेंटाईन करण्यात आले आहे. दरम्यान, तालुका पातळीवर प्रशासनाने खबरदारी म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायत, पोलिस पाटील, बीट नुसार पोलिसांकडून जनजागृती व सूचना केल्या जात आहेत. मात्र, त्यातूनही काही गावात गाव चावडीवर गप्पा मारणे व शहरात प्रमुख ठिकाणी अत्यावश्‍यक सेवेच्या नावाखाली बाहेर फिरताना दिसत आहेत. त्यामुळे यांना चाप लावण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून जत व उमदी येथे दोन ठिकाणी ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे शहरावर वॉच ठेवले जाणार आहे. या दरम्यान सापडणाऱ्या व्यक्तीवर कडक कारवाई अथवा गुन्हाही दाखल करण्यात येईल. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात तालुक्‍यात कोरोनाचा एकही पॉझिटिव्ह रूग्ण आढळून आला नाही. हीच स्थिती कायम ठेवण्यासाठी प्रशासनाने विविध यंत्रणेच्या माध्यमातून कोरोना विरूद्ध लढ्यासाठी काम सुरू ठेवले आहे. कारवाईस भाग पाडू नये - जत तालुक्‍यात संचारबंदी काळात लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. आम्हाला अभिमान आहे. मात्र, काही जण बंदीच्या काळात अत्यावश्‍यक सेवेच्या नावाखाली गल्ली बोळ भटकत आहेत. त्यांच्यावर "ड्रोन' ने लक्ष ठेवले जात आहे. पोलिसांना कारवाईस भाग पाडून नका, असा इशारा पोलिस उपाधीक्षक दिलीप जगदाळे यांनी दिला आहे.





