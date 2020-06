सांगलीत आठ पाणी योजनांची स्वतंत्र चौकशी 

सांगली ः बुर्ली (ता. पलूस) येथील पाणी पुरवठा योजनेत महाघोटाळा केलेले शाखा अभियंता संजय संतपराव पवार आणि त्यांची पत्नी सौ. साधना पवार यांच्या बोगस कंपनीने केलेल्या सर्वच कामांचा पंचनामा करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्यासाठी तुपारी, घोगाव, बांबवडे, वायफळे, रामापूर, सूर्यगाव, सांडगेवाडी, मर्दवाडी या गावांच्या पाणी योजनांची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी आज दिले आहेत. संजय पवार यांनी पत्नीच्या नावे बोगस कंपनी स्थापन करून बुर्ली गावच्या पाणी योजनेचा ठेका घेतला. तब्बल 1 कोटी 14 लाख रुपयांच्या या कामात 61 लाख रुपयांचा घोटाळा केला. खोटी कागदपत्रे बनवली. काही कागदपत्रे गहाळ केली. त्याचा चौकशी अहवाल श्री. गुडेवार यांनी काल मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे सादर केला. त्यानंतर आज पुढील कार्यवाहीला सुरवात करण्यात आली. पवार याच्या सहभागाने जिल्ह्यातील अन्य आठ गावांमध्ये पाणी योजनांचे काम झाल्याचे या प्रकरणाच्या चौकशीत समोर आले होते. त्याची शहानिशा करण्यासाठी कागदपत्रे मागवण्यात आली आहेत. श्री. गुडेवार स्वतः त्याची चौकशी करणार आहेत. त्यात दोष आढळले तर तातडीने स्वतंत्रपणे या योजनांचा पंचनामा केला जाणार आहे.

येत्या 12 जून रोजी सर्व कागदपत्रांसह या गावांच्या पाणीपुरवठा समिती अध्यक्ष आणि सचिवांनी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात हजर रहावे, असे आदेश आज काढण्यात आले आहेत. त्यात निविदा प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे, कॅशबूक, कंत्राटदार निवडण्याची प्रक्रिया केलेली कागदपत्रे, मोजमाप पुस्तिका, टेस्टिंग रिपोर्ट, कामांचे अंदाजपत्रक, थर्ड पार्टी तपासणी अहवाल, बैठकांचे इतिवृत्त आदींचा समावेश आहे.

Web Title: eight water scheme in sangli district in inquiry