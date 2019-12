Video : ८६ वर्षांपासून हे 'टोल' वाजताहेत बेळगाकरांच्या कानात...

बेळगाव - सार्वजनिक वाचनालयावर असलेले घड्याळ ८६ वर्षांनंतरही अविरतपणे वेळ दर्शविण्याचे काय करीत आहे. १९३३ मध्ये महापालिकेने वाचनालयावर मोठा टॉवर उभारून त्यावर इलेक्‍ट्रॉनिक घड्याळ बसविले होते. मिनिट आणि तास काटा असलेल्या या घड्याळाची देखभाल सध्या वाचनालयातर्फे केली जात असून, यामुळे व्यापारी, खरेदीदारांसह नागरिकांना अचूक वेळ समजत आहे. शहरावासियांना वेळ समजावा घड्याळाची उभारणी स्वदेशी इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लॉक कंपनीचे हे घड्याळ असून बेळगाव बॉम्बे प्रांतात असताना ते बसविण्यात आले होते.

घडाळ्याच्या देखभालीसाठी वर्षाला १० ते १५ हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च येतो. यापूर्वी गंगाधर पत्तार यांच्याकडून घड्याळाची दुरुस्ती केली जात होती. सध्या घड्याळाची दुरुस्ती करणारा मेकॅनिक न मिळाल्याने मागील वर्षभरापासून घड्याळ बंदच होते. मात्र, महिनाभरापूर्वी मुगळीतील (ता. चिक्‍कोडी) विनायक पत्तार यांनी घड्याळ्याची दुरुस्ती करून दिली. १९३३ च्या दरम्यान नागरिकांकडे घड्याळे नव्हती. त्यामुळे शहरावासियांना वेळ समजावा, यासाठी घड्याळाची उभारणी केली असावी, अशी माहिती वाचनालयातून मिळाली. सुरुवातीला एक किमी अंतरावरून हे घड्याळ दिसत होते. आता उंचच्या उंच इमारती झाल्यामुळे फक्त बाजारपेठ व उंच ठिकाणाहून हा टॉवर दिसतो. पहा - ग्रामपंचायतीचा कर भरणाऱ्यांसाठी येथे सोन्याची अंगठी बक्षीस पाच दिवसांतून एकदा घड्याळाला दिली जाते चावी प्रत्येक अर्ध्या तासाला एक तर तासानुसार घंटा वाजत असतात. जिल्ह्यात अशा पद्धतीची चार ते पाच घड्याळे आहेत. सार्वजनिक वाचनालयाची स्थापना १८४८ मध्ये बेळगावाचे माजी जिल्हाधिकारी जे. डी. इनविरारिटी यांनी ‘नेटिव्ह जनरल लायब्ररी’ या नावाने केली होती. १९२१ पासून सार्वजनिक वाचनालय बेळगाव असे नामांतर केले. त्यानंतर वाचनालयावर टॉवर व घड्याळ उभारण्यात आले.

घड्याळाला पाच दिवसांतून एकदा हॅंडलच्या सहाय्याने चावी दिली जाते. घड्याळाच्या मुख्य मशिनपासून २० फूट खालील बाजूला केबलच्या सहाय्याने ३० किलो भीडचे चार व्हील लावण्यात आले आहेत. घड्याळाला चावी दिल्यानंतर चारही व्हील वरील बाजूला येतात. पाच दिवस पूर्ण झाल्यानंतर व्हील खाली गेलेले असतात. घड्याळाला पाच दिवसांतून एकदा चावी देणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात अशा प्रकारची पाच घड्याळे आहेत. वाचनालयाच्या घड्याळाची सध्याच्या घडीला ४० लाखांपर्यंत किंमत होईल.

-विनायक पत्तार, घड्याळ मेकॅनिक १८४८ मध्ये वाचनालयाची स्थापना झाल्यानंतर ८५ वर्षांनंतर १९३३ मध्ये महापालिकेतर्फे वाचनालयाच्या इमारतीवर टॉवर उभारून घड्याळ बसविण्यात आले. घड्याळाला ८६ वर्षे पूर्ण झाली असून, येथील नागरिकांना याचा चांगला उपयोग होत आहे.

- गोविंद राऊत, अध्यक्ष, सार्वजनिक वाचनालय

