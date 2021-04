टॉन्सिल्सच्या शस्त्रक्रियेनंतर अकरावर्षीय मुलीचा मृत्यू;  सांगली सिव्हिलमध्ये नातेवाईकांचा गोंधळ

सांगली ः टॉन्सिल्सच्या शस्त्रक्रियेसाठी येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल झालेल्या अकरावर्षीय मुलीचा आज सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास मृत्यू झाला. प्रतीक्षा सदाशिव चव्हाण (रा. पळसावडे, ता. माण, जि. सातारा) असे तिचे नाव आहे. तिच्या मृत्यूनंतर नातेवाईकांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गोंधळ घातला. मुलीच्या मृत्यूस कारणीभूत असणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करत त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. दिवसभर हा गोंधळ सुरू होता. शासकीय रुग्णालयाने दिलेल्या माहितीनंतर सायंकाळी उशिरा मृतदेह स्वीकारला. दरम्यान, विश्रामबाग पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले होते. याबाबतची माहिती अशी, प्रतीक्षा चव्हाण हिला तिच्या कुटुंबीयांनी टॉन्सिल्सच्या शस्त्रक्रियेसाठी सांगलीच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गुरुवारी (ता. 1) दाखल केले होते. तिच्यावर शनिवारी (ता. 3) शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यावेळी मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला. त्यानंतर तिच्यावर दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करावी लागेल, असे डॉक्‍टरांनी सांगितले. त्यानुसार त्याच दिवशी दुसरी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. अतिरक्तस्राव झाल्याने ती बेशुद्धावस्थेतच होती, असे प्रतीक्षाचे वडील सदाशिव चव्हाण यांनी सांगितले. शस्त्रक्रियेनंतर तिला अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले. आज सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास तिचा मृत्यू झाला. दरम्यान, टॉन्सिल्सच्या शस्त्रक्रियेनंतर मुलीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना तिच्या पालकांना सांगितल्यावर ते हादरून गेले. सिव्हिल हॉस्पिटल आवारात सुरू असणारा त्यांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. केवळ टॉन्सिल्ससारख्या शस्त्रक्रियेने मुलीचा कसा काय मृत्यू होऊ शकतो? असा सवाल करुन प्रतीक्षाच्या वडिलांनी आपल्या मुलीच्या मृत्यूस दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. नातेवाईकांचा मोठा गोंधळ सुरू असल्याने विश्रामबाग पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक सिकंदर वर्धन यांनी ताफ्यासह घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी प्रतीक्षाच्या नातेवाईकांनी कारवाई केल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असा पवित्रा घेतला. दरम्यान, सायंकाळी उशिरा प्रतीक्षाचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिल्याचे सिव्हिल हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक नंदकिशोर गायकवाड यांनी सांगितले. रक्तस्रावानंतर प्रतीक्षाच्या शरीरात कॉम्प्लिकेशन्स निर्माण झाले टॉन्सिल्सच्या शस्त्रक्रियेसाठी प्रतीक्षाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. शनिवारी तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यावेळी अतिरक्तस्राव झाला. शस्त्रक्रियेवेळी वरिष्ठ डॉक्‍टर, विभागप्रमुख हजर होते. रक्तस्रावानंतर प्रतीक्षाच्या शरीरात कॉम्प्लिकेशन्स निर्माण झाले. आम्ही शेवटपर्यंत प्रयत्न केले; मात्र त्यात यश आले नाही. प्रतीक्षाच्या नातेवाईकांनी आमची कोणतीही तक्रार नसल्याचे लेखी दिले असून त्यानंतर मृतदेह तिच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला आहे.

- डॉ. नंदकिशोर गायकवाड, वैद्यकीय अधीक्षक, सांगली. संपादन : युवराज यादव

