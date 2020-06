विज कंपन्यातील अभियंते-कर्मचारी यांचे यासाठी काळ्या फिती लावून काम 

सांगली-केंद्र सरकारतर्फे जाहीर केलेल्या विज बिल कायदा 2020 आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खासगीकरण धोरणाच्या निषेधार्थ महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपनीतील अभियंत्यांनी आज काळा दिवस पाळला. सबॉर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, वर्कर्स फेडरेशन, तांत्रिक संघटना आणि इंटक या चार संघटनांच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले. विज बिल कायदा 2020 आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात राज्यात आणि देशात ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभियंते व कर्मचारी यांनी एक जून रोजी काळी फित लावून काम करण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच एक जून हा काळा दिवस म्हणून पाळायचे ठरवले होते. त्यानुसार सांगली जिल्ह्यातील 139 शाखांच्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत निषेध करण्यात आला. तसेच दिवसभर काळ्या फिती लावून कामकाज केले. विज बिल कायदा आणि खासगीकरणाचे धोरण म्हणजे खासगी उद्योजकांच्या घशात सरकारी क्षेत्र घालण्याचा डाव आहे. तो उधळून लावण्यासाठी सर्व अभियंते आणि कर्मचारी सज्ज झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे सामान्य शेतकरी, औद्योगिक ग्राहक आणि गरीब जनतेला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारावर मर्यादा येणार असून केंद्राकडे अधिकार एकवटले जातील. त्यामुळे भविष्यात ऊर्जा क्षेत्रात अनागोंदी कारभार होईल. मात्र हा डाव हाणून पाडला जाईल. "कोरोना' चे संकट असल्यामुळे पहिला टप्पा म्हणून काळ्या फित लावून आंदोलन केले जात आहे. यापुढे तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा आंदोलनात सहभागी संघटनांनी दिला.



