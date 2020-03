राहुरीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मिळणार घरकुल

राहुरी : शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांना भग्नावस्था प्राप्त झाली आहे; मात्र आता हा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेने "बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' (बीओटी) तत्त्वावर सुमारे 20 कोटी रुपये खर्चाच्या कामास मंजुरी दिली आहे. येत्या दोन वर्षांत राहुरीच्या वैभवात भर घालणाऱ्या बहुमजली दोन भव्य इमारती उभ्या राहणार आहेत.

पंचायत समिती अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी 1973-74मध्ये दगडी बांधकामाची 16 निवासस्थाने बांधली होती. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी 67 गुंठे जागेतील निवासस्थानांच्या भिंती खिळखिळ्या झाल्या होत्या. त्यामुळे या धोकादायक इमारतींमध्ये अधिकारी- कर्मचारी राहत नव्हते. हेही वाचा - छत्रपती शंभूराजे यांचा पुतळा हटवला भग्नावस्थेतील कुलूपबंद पडकी निवासस्थाने शहराच्या सौंदर्याला बाधा आणत होती.

पुणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या स्थापत्य विभागप्रमुखांनी सात ऑक्‍टोबर 2019 रोजी "स्ट्रक्‍चरल ऑडिट' करून निवासस्थाने पाडण्यास परवानगी दिली. आता येथे "बीओटी' तत्त्वावर इमारती होणार आहेत. या जागेसमोरील राहुरी-मांजरी (प्रजिमा 27) आणि पालिकेच्या रस्त्याच्या कडेला व्यापारी गाळे, त्यांच्यावर बॅंका, पतसंस्था, कार्यालयासाठी प्रशस्त बांधकामे होणार आहेत. विस्थापित कर्मचाऱ्यांसाठी बहुमजली दोन इमारतींमध्ये 18 निवासस्थाने प्रस्तावित आहेत. एक विश्रामगृह, एक बहुउद्देशीय सभागृह, रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण, संरक्षक भिंत, अशी 20 कोटी रुपये खर्चाची कामे प्रस्तावित आहेत. नाशिक येथील देवरे-धामणे आर्किटेक्‍ट फर्मची वास्तुविशारद म्हणून नेमणूक केली आहे. कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांच्याकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. नंतर, ग्रामविकास खात्याकडून प्रशासकीय मान्यता घेतली जाईल. "फिजिबिलिटी रिपोर्ट'ला (सुसज्जता अहवाल) मंजुरी घेऊन विकासकाच्या नेमणुकीसाठी निविदा काढली जाणार आहे. पंचायत समिती अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिली आहे. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या पाठपुराव्यातून विकासकाच्या नेमणुकीच्या प्रक्रियेपर्यंत सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. नंतर, एक-दीड वर्षात वीस कोटी रुपयांची कामे पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे.

- राजेश इवळे, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती

Web Title: Equipped shelter for officers and staff in Rahuri