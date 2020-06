काही सुखद : पंच्याहत्तरीतही शुभेच्छा पत्रे पाठवण्याचा छंद जोपासतात... 

म्हैसाळ (सांगली)- नानाविध छंद जोपासणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. अशा व्यक्तींच्या बद्दल आपण नेहमीच ऐकतो, वाचतो आणि बोलत असतो. असाच एक छंद गेल्या 29 वर्षापासून म्हैसाळ (ता. मिरज) येथील शंकर मगदूम यांनी जोपासलेला आहे. विविध मान्यवरांना अभिनंदन आणि शुभेच्छा पत्र पाठवण्याचा छंद त्यांना जडला आहे. वयाच्या पंच्याहत्तरीत तो छंद जोपासत आहेत. अनेक राजकीय नेते मंडळीसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या पत्राला उत्तर देत कौतुक केले आहे. या अनोख्या छंदा विषयी माहिती देताना श्री. मगदूम म्हणाले, ""1991 मध्ये एकदा सांगलीच्या दि ग्राऊंडनट प्रोसेसर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीत काही कामानिमित्त गेलेलो होतो. तेथे गणपतराव कलढोणे यांचे स्वीय सहाय्यक पत्रे तयार करत होते. त्यांना विचारले की, कसली पत्रे तयार करताय? त्यांनी सांगितले की, काही लोकांच्या अभिनंदनाची, वाढदिवसाच्या शुभेच्छाची तसेच कार्यालयीन कामाकाजाची पत्रे येतात. त्यांना उलट टपाली उत्तर देण्याचे काम सुरू आहे. त्यातून मला पण उत्सुकता निर्माण झाली. आपण पण अशी पत्रे पाठवली तर आपल्यालाही उत्तरे येतील. त्यातूनच पत्र पाठविण्याचा छंद सुरू झाला तो आजपर्यंत सुरुच आहे.'' श्री. मगदूम यांनी सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील दिग्गजांच्या निवडी, वाढदिवस आणि अनुषंगाने त्यांना पत्रे पाठविली आहेत. त्यांनी पाठविलेल्या पत्रांना उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. माजी केंद्रीय गृहमंत्री कै.यशवंतराव चव्हाण, माजी राज्यपाल डॉ. डी.वाय.पाटील, तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार, शंकरराव चव्हाण, हिंदकेसरी मारुती माने, शिवाजीराव शेंडगे, शामराव पाटील-यड्रावकर, विलासराव पाटील-उंडाळकर, आप्पासाहेब उर्फ सा.रे.पाटील, रत्नाप्पाण्णा कुंभार, विक्रमसिंह घाटगे, दिनकर पाटील, विष्णूआण्णा पाटील, मोहनराव शिंदे -म्हैसाळकर, क्रांतीविर नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्यापासून ते अलिकडे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री जयंतराव पाटील, मोहनराव कदम आदींनी श्री.मगदूम यांनी पाठविलेल्या शुभेच्छा पत्रांबद्दल आभार व्यक्त केलेत. ""गेल्या 29 वर्षात अंदाजे अडीच ते तीन हजारांवर शुभेच्छा आणि अभिनंदनपर पत्रे पाठविली. जवळपास सर्वच पत्रांना उत्तर आले आहे. वर्तमानपत्रातून निवडीची आणि वाढदिवसाची माहिती मिळते. वयाच्या 46 व्या वर्षी लागलेला हा छंद आज 75 व्या वर्षातही सुरूच आहे.''

