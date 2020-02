प्रत्येक गावात हवा कॉंग्रेसचा फलक

सांगली-कॉंग्रेस पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यात ग्राम कमिट्या 31 मार्च 2020 पूर्वी स्थापन कराव्यात. प्रत्येक गावात कॉंग्रेस कमिटीचा फलक लागला पाहिजे अशा सूचना कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्ष आमदार मोहनराव कदम यांनी येथे दिल्या.

कॉंग्रेस तालुका अध्यक्षांची बैठक आज घेण्यात आली. त्यामध्ये ग्राम कॉंग्रेस कमिटी व बुथ कॉंग्रेस कमिटी नव्याने स्थापन करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. कॉंग्रेस पक्षाचे संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ग्राम कॉंग्रेस कमिटी व बुथ कॉंग्रेस कमिट्यांची पुनर्स्थापना करणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याचे आमदार कदम यांनी सांगितले. जिल्हा कॉंग्रेसचे तीन उपाध्यक्ष, तीन सरचिटणीस, तीन सचिव यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या नऊ जणांनी प्रत्येक तालुक्‍यात जाऊन तालुका अध्यक्षांकडून कामाचा अहवाल घेऊन तो जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीस द्यावा.

तसेच तालुका कॉंग्रेस कमिटीने त्यांच्या तालुक्‍यातील तीन उपाध्यक्ष, तीन सरचिटणीस व तीन सचिव यांच्यावर प्रत्येक गावाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यांनी ग्राम कॉंग्रेस कमिट्या निर्माण करून प्रत्येक गावात कॉंग्रेस कमिटीचा बोर्ड लावावा अशा सूचना आमदार कदम यांनी दिल्या. ग्राम कॉंग्रेस कमिटीसाठी तीन जिल्हा उपाध्यक्ष बाळकृष्ण यादव, बाळासो पाटील, बाळासो गुरव, सरचिटणीस बाळासाहेब पाटील, नंदकुमार शेळके, सुभाष खोत, सचिव सचिन चव्हाण, प्रसाद जामदार, सुरेश कांबळे यांच्यावर तालुक्‍यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या नऊजणांनी 31 मार्च 2020 पूर्वी प्रत्येक तालुक्‍यात ग्राम कमिट्या स्थापन करून त्याचा अहवाल जिल्हा कॉंग्रेस व प्रदेश कॉंग्रेसकडे द्यावा असे सांगितले.

कॉंग्रेस पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक गावातील नागरिक, तरूण, महिलांनी सहभाग नोंदवावा असे आवाहनही आमदार कदम यांनी केले.



