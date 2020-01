काहीच कळेना, साईबाबा नेमके कोण्या गावचे? 

शिर्डी: रामजन्मभूमीचा मिटतो ना मिटतो तोच साईबाबांच्या जन्मभूमीचा वाद उफाळला आहे. परभणी जिल्ह्यातील पाथरीकरांनी साईबाबा इथले भूमीपूत्र आहेत असा दावा केला आहे. त्यासाठी त्यांनी एक-दोन नव्हे तर तब्बल 29 पुरावे असल्याचा ठासून सांगण्यास सुरूवात केली आहे. तर इकडे शिर्डीकरांनी त्यांचा दावा खोडत आपल्याकडेही पुराव्यांची जंत्री असल्याचे सांगण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे साईभक्तांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. बाबा नेमके कोण्या गावचे? ""मराठवाड्यातील आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांच्याकडे पाथरी साईजन्मभूमी असल्याचे 29 पुरावे असतील, तर मी पाथरी साईजन्मभूमी नाही, हे सिद्ध करणारे 30 पुरावे गोळा केले आहेत,'' असा दावा शिवसेना नेते कमलाकर कोते यांनी यांनी आज "सकाळ'शी बोलताना केला. रविवारी देणार पुरावे

मराठवाड्यातील पाथरी हे गाव साईबाबांची जन्मभूमी आहे की नाही याबाबत साई संस्थानाने कोणतीही जाहीर भूमिका घेतलेली नाही. तथापि कुठलाही वाद निर्माण झाला, की साईचरित्र हा ग्रंथ साईसंस्थान प्रमाण मानते. त्यात जन्मभूमीचा उल्लेख नाही. तथापि साईबाबांच्या जीवनावर संशोधन करणारा विभाग येथे कार्यरत नाही. त्यामुळे सध्या निर्माण झालेल्या वादात पुरावे संकलनाची जबाबदारी कोते यांनी शिरावर घेतली आहे. हे पुरावे ते येत्या रविवारी जाहीर करणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचे दावे तपासून निर्णय घेण्याची वेळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आली आहे. राष्ट्रपतींनी विधान घेतले होते मागे

साईसमाधि शताब्दीनिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिर्डीत म्हटले होते, ""काही लोकांना पाथरी हे साईंचे जन्मस्थान आहे असे वाटते. पाथरीच्या विकासासाठी निधी मिळायला हवा.'' त्या वेळीदेखील शिर्डीत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर कोते यांनी खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्या पुढाकारातून राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी बावीस ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ नेले. त्यांच्यासमोर पाथरी हे साईंचे जन्मस्थान नाही, याबाबतचे पुरावे ठेवले. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी, "पाथरीबाबतचे विधान आपले नव्हे, तर काही लोकांचे मत होते,' असे म्हटले होते. आमच्या या भेटीनंतर राष्ट्रपतींनी पाथरीचा नियोजित दौराही रद्द केला, असा दावा कोते यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांना भूमिका सांगणार

या भेटीत कोते यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांच्यासमोर पाथरी हे साईंचे जन्मस्थान नाही. याबाबतचे 30 पुरावे ठेवले होते. आता हेच पुरावे ते मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासमोर ठेवणार आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे पंधरा दिवसांत शिर्डीकरांची बाजू ऐकण्यासाठी वेळ देतील. राष्ट्रपतींना आमची भूमिका पटली होती. आता मुख्यमंत्र्यांनाही पटेल. माझ्याकडे सर्व पुरावे भक्कम आहेत. पाथरीसारखे दहा ठिकाणी साईजन्मभूमीचे दावे केले जातात. या उर्वरित दावेदारांचे काय करायचे, असा प्रश्‍न मात्र निर्माण होईल.



