वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा परीक्षा पुढे ढकला

सांगली : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा पुढील महिन्यात घेण्याचा निर्णय असतानाही महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे ह्या परीक्षा याच महिन्यात घेतल्या आहेत. याला तत्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे करण्यात आली. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने काढलेल्या परिपत्रकाची होळीही यावेळी करण्यात आली. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या प्रथम वर्ष एमबीबीएसच्या परीक्षा या फेब्रुवारी महिन्यात घेण्यात याव्यात आशा सूचना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने दिल्या आहेत. तरी देखील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे ह्या परीक्षा 7 डिसेंबर रोजी घेण्यात येत आहेत. प्रथम वर्ष वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण देण्यात आले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनमधून ह्या परीक्षा राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या सुचनेप्रमाणे पुढील महिन्यात घेण्यात याव्यात, अशी मागणी केली जात आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचीही हीच भूमिका आहे. आणि ह्या परीक्षा पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी करत विद्यार्थी परिषदेने "एमयुएचएस'च्या वतीने काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. यावेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री स्वप्नील बेगडे, जिल्हा संयोजक जयदीप पाटील, महानगर मंत्री विशाल जोशी, बाहुबली छत्रे, माधुरी लड्डा, रोहन भोरवत, रोहन कडोले, पुष्पक चौगुले, विश्‍वजित भोसले, दर्शन मुंदडा, अनुजा विभूते, ऋषीकेश पाटील, प्रनोती ढोले, सृष्टी कारंडे, विनीत लुगडे हे उपस्थित होते. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: The examination of the medical course was postponed