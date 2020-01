मार्चअखेरीस पडणार कारखान्यांचा पट्टा

नगर : ग्रामीण भागाचा मुख्य आर्थिक आधार म्हणून साखर कारखानदारीकडे पाहिले जाते. एके काळी जिल्ह्यात साखरेचा गाळप हंगाम सहा ते सात महिने चालायचा. मात्र, दुष्काळामुळे उसाचे क्षेत्र पन्नास हजार हेक्‍टरने घटल्याने हंगाम आगामी दोन महिन्यांत आटोपण्याची शक्‍यता आहे. मागील वर्षी एक लाख 40 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर ऊस उपलब्ध होता. त्यातून 107 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदा उसाअभावी दहा कारखान्यांची धुराडी बंद राहिली. परिणामी, साखरेचे उत्पादनही घटणार आहे. क्‍लिक करा श्रीगोंद्यात भाजपमध्ये फूट? भंडारदरा, मुळा, निळवंडे, आढळा, जायकवाडी, कुकडी यांसारख्या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली आले. शिवारात सहकारी व खासगी असे 23 कारखाने उभे राहिले. कारखान्यांमुळे ऊसतोड मजूर, नोकरदारांना रोजगार मिळाला. कारखान्यांमुळे अर्थचक्र गतिमान झाले. मात्र, गतवर्षी दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील उसाचे क्षेत्र कमालीचे घटले. असे का घडले शिक्षक बॅंक कारभाऱ्यांच्या निवडीला वादाचे गालबोट 13 साखर कारखान्यांना गाळप परवाने यंदा जिल्ह्यात केवळ 70 हजार हेक्‍टरवर उसाचे फड उभे आहेत. त्यामुळे यंदा महिनाभर उशिरा गाळप हंगाम सुरू झाला. जिल्ह्यात असलेल्या तेवीसपैकी केवळ 13 साखर कारखान्यांना गाळप परवाने मिळाले आहेत. दरम्यान, केदारेश्‍वर कारखाना उसाअभावी मध्येच बंद करावा लागला. "अंबालिका'चा वरचष्मा राजकीय वर्तुळात नेहमीच चर्चेत राहिलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कर्जत तालुक्‍यातील अंबालिका साखर कारखाना साखरेच्या उत्पादनात अव्वल राहिला. दुसऱ्या स्थानावर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना आहे. मागील वर्षीही "अंबालिका'ने आघाडी घेतली होती. 20 क्विंटल साखरेचे उत्पादन जिल्ह्यातील 13 साखर कारखान्यांत आजअखेर 21 लाख 71 हजार 931 टन उसाचे गाळप झाले. त्यातून 19 लाख 91 हजार 995 क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे.

- मच्छिंद्र कुसमुडे, कृषी अधिकारी, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कारखाना गाळप (टनांमध्ये) साखरउत्पादन(क्विंटल) संजीवनी (कोपरगाव) 148772 129550 काळे (कोपरगाव) 144853 140500 अशोक (श्रीरामपूर) 115200 103650 प्रवरा (राहाता) 129700 120450 थोरात (संगमनेर) 284980 277810 संत ज्ञानेश्‍वर (नेवासे) 245140 227450 वृद्धेश्वर (पाथर्डी) 61680 47850 मुळा (नेवासे) 124980 107550 अगस्ती (अकोले) 133416 134760 क्रांती शुगर (पारनेर) 46520 45975 अंबालिका (कर्जत) 435690 386850 गंगामाई (शेवगाव) 284100 233350 युटेक (संगमनेर) 15110 9850

