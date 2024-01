Sangola Crime News : वडिलांच्या डोळ्यात मिरचीपूड टाकत मारहाण

family land dispute son put chilli power in father eye and beat him police crime sangola sakal

सकाळ वृत्तसेवा सांगोला : दोन एकर जमीन नावावर करण्यासाठी मुलाने साथीदारांच्या मदतीने वडिलांच्या डोळ्यात मिरचीपूड टाकून काठीने, बेल्टने, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी दादासो सीताराम गडदे (रा.जुनोनी, ता. सांगोला) यांच्या फिर्यादीवरून मुलगा विजयसिंह दादासो गडदे, पोपट रामचंद्र गडदे व दोन अनोळखी साथीदारांवर सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जुनोनी येथील दादासो सीताराम गडदे तिपेहळ्ळी विकास सोसायटीमध्ये सचिव म्हणून कामास आहेत. त्यांचा मुलगा विजयसिंह हा नेहमी त्यांच्या नावावर असलेली जमीन त्याचे नावावर करून द्या, म्हणून वाद करत आहे. २४ जानेवारीला दुपारी १२ः३० च्या सुमारास दादासो गडदे हे घरी असताना मुलगा विजयसिंह व त्याच्यासोबत पोपट रामचंद्र गडदे असे दोघे व इतर दोन व्यक्ती आले. त्यावेळी तुमच्या नावावर असलेली दोन एकर जमीन माझ्या नावावर करा, असे विजयसिंह याने वडिलांना सांगितले. त्यावर, वडील दादासो यांनी ही जमीन मी खरेदी केलेली आहे, बाकी आठ एकर जमीन ही तुझ्या नावावर केली आहे, असे सांगितले. त्यानंतर मुलगा विजयसिंह याने त्याचे हातातील काठीने वडील दादासो यांच्या पायावर मारून जखमी केले. पोपट गडदे याने व अनोळखी इसमांनी दादासो यांना धरून त्यांच्या डोळ्यात मिरचीपूड टाकली. तसेच पोपट गडदे याने त्याचे हातातील बेल्टने व मुलगा विजयसिंह याने काठीने दादासो गडदे यांना मारहाण केली. ‘तू जर माझ्या नावावर जमीन केली नाही तर तुला जिवंत सोडणार नाही’ अशी विजयसिंह याने वडिलांना धमकी दिली. यावेळी झालेल्या मारहाणीत जखमी झालेल्या दादासो गडदे यांना उपचारासाठी सांगोला येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात केले. तेथील डॉक्टरांनी उजव्या पायाच्या गुडघ्याची वाटी फ्रॅक्चर असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी दादासो गडदे यांनी सांगोला पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.