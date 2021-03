शेताचा बांध पेटवताना लागलेल्या आगीत शेतकऱ्याचा होरपळून मृत्यू

कोकरुड (सांगली) : मेनिपैकी शिरसटवाडी (ता शिराळा) येथील राजाराम पांडुरंग शिरसट (वय 75) शेतीची राखण करायला गेले असता, बांध पेटवताना लागलेल्या आगीत होरपळून मत्यू झाला. ही घटना आज दुपारी 1 च्या सुमारास घडली. घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी की, राजाराम शिरसट यांची वाघाचा डोंगर परिसरातील खळघाट परिसरात एक एकर शेती असून, या ठिकाणी हे आपल्या पिकाची राखण करायला रोजच्या प्रमाणे सकाळी गेले होते. सोमवारी दुपारी 1 च्या सुमारास शेताच्या शेजारी असणाऱ्या बांधावरील पालापाचोळा पेटवला. यावेळी भर दुपारी ही आग लागली व ती शेजारी असणाऱ्या पिकाकडे येऊ लागली. आग पिकाकडे येऊ नये म्हणून ती विजवत असताना राजाराम शिरसट यांचा पाय घसरला व तोल जाऊन ते आगीत पडले. उन्हामुळे आग चोहोबाजूंनी पसरली व या आगीत ते 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त भाजले गले. त्यांना प्राथमिक उपचारासाठी कोकरूड येथे ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेचा गुन्हा कोकरुड पोलिसात दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास पोलीस नाईक शिवाजी जाधव करत आहेत. हेही वाचा - पुणे बंगळूर नॅशनल हायवेवर भीषण अपघात; कोल्हापूरच्या एकाचा मृत्यू





