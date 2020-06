हमी भावाने मका खरेदीत शेतकरी हैराण... वाचा का ? 

सांगली ः शेतकरी अन्न-धान्य उत्पादनात सन 1970 च्या दशकापासून स्वयंपूर्ण झाला. सरकारही उत्पादन वाढीसाठी नेहमीच आग्रही असते. यंदा कोरोना साथीच्या लॉकडाऊन काळात शेतीनेच देशाला तारले. देशाला पाच वर्षे पुरेल एवढा अन्न-धान्य शिल्लक आहे. असे असतानाही हेक्‍टरी मक्‍याचे सरासरी उत्पादन सरकारने केवळ 2591 किलो म्हणजे एकरी 10.5 क्विटल गृहीत धरुन खरेदी सुरु केली आहे. या अटीमुळे शेतकरी बेजार झाले आहेत. अट शिथिल झाली नाही तर अनेक शेतकऱ्यांना अन्य नावांने मका विक्री करावी लागणार आहे. गेली काही महिने मक्‍याला चांगला दर मिळाले होते. प्रति क्विटल 1800 ते 1900 रुपये दर मिळत होते. लॉकडाऊनच्या सुरवातीलाही पशुखाद्यासाठी मक्‍याची टंचाई जाणवली होती. त्यानंतर मात्र दरात मोठी घसरण सुरु झाली. सध्या 1100 रुपयापर्यंत भाव घसरला आहे. या पार्श्‍वभूमिवर राज्यभर हमी भावाने मका खरेदीची मागणी शेतकरी वर्गातून सुरु करण्यात आली. विशेष म्हणजे हे पीक सांगली जिल्ह्यातील पूर्व भागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने घेतात. बाव घसरल्याने हमी केंद्र सुरु करण्याची मागणी मान्य झाली असून 4 केद्रावर मका खरेदी केली जाणार आहे. मक्‍यासाठी 1760 रुपये क्विटल असा भाव शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मका खरेदीसाठीच्या अटीमुळे शेतकरी बेजार झाले आहेत. या अटीमध्ये मका पिकांची सात-बारा उताऱ्यांवर नोंदी असतात. मात्र सरकारने मका खरेदीसाठी काढलेली उत्पादकता अडचणीची ठरते आहे. एका हेक्‍टरला म्हणजे अडीच एकरासाठी 2591 किलो म्हणजे एकरी साडेदहा क्विटलच खरेदी केली जाणार आहे. एकीकडे उत्पादन वाढवाचे धोरण आणि दुसरीकडे निघालेला मकाही खरेदी होणार नसल्याच्या कात्रीत शेतकरी सापडले आहेत. ही अट शिथिल करुन मका खरेदीची मागणी होत आहे.

" एकीकडे उत्पादन वाढवा आणि दुसरीकडे खरेदीसाठी मर्यादा हे सरकारचे धोरण चुकीचे आहे. याबाबत प्रशसान व शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.'

महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.





" मका चांगले उत्पादन आणि उतारा मिळाला आणि दरात मोठी घसरण झाली. हमी भावाने केंद्र सुरु झाली. आता खरेदी केंद्र सुरु झाली. मात्र अटीमुळे शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडलेत.'

जोतिराम माने, नागज. पॉईटर...

मका खरेदी 30 जूनपर्यंतच होणार

तासगाव, विटा, जत व आटपाडीला खरेदी केंद्र

मार्केटींग फेडरेशनकडून खरेदी होणार

कोरोना पार्श्‍वभूमिवर सर्व खबरदारी घेणार

.

Web Title: Farmers harassed in buying maize with guaranteed price ... read why?