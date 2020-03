त्यांनी भोपळ्याच्या पिकात शेतकऱ्यांकडून रोटर...

नवेखेड : बोरगाव (ता. वाळवा) येथील माजी उपसरपंच उमेश पाटील व अन्य दोघांनी दर नसल्याने तीन एकरातील भोपळा पिकावर रोटर फिरवला. कष्ट करून वाढवलेले पीक स्वतः जमीनदोस्त करताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले. अपेक्षित दर मिळत नसल्याने काढणी, मजुरीचा खर्च अंगावर येत असल्याने शेतकऱ्यांनी हे पाऊल उचलले. माजी उपसरपंच उमेश पाटील पाटील, गजानन लोहार, सचिन लोहार हे अनेक वर्षे भोपळ्याचे नगदी पीक करतात. साधारणपणे उसाचा खोडवा लवकर गेल्यानंतर मिळणाऱ्या कालावधीत ते पीक घेतात. मुंबई बाजारपेठेत विक्री होते. दर चांगला मिळाला तर दोन रुपये राहतात, असा त्यांचा अनुभव आहे. परंतु दर प्रति किलो दोन-तीन रुपयांवर गेल्याने काढणी, वाहतूक हा सर्व खर्च काढला तर तो अंगावर येत असल्याने उमेश पाटील व सहकाऱ्यांने नाईलाजाने आज पिकावर रोटर फिरवला. हातातोंडाशी आलेले पीक डोळ्यादेखत जमीनदोस्त होत असताना अक्षरशः तयांच्या डोळ्यात पाणी उभे राहिले. बाजारपेठेतील मंदीमुळे दर घसरले भोपळा पिकाला साधारणपणे मुंबई बाजारपेठेत बऱ्यापैकी दर मिळतो. उसाचा खोडवा गेल्यावर ते लागवड करतात. यावर्षीही दोन महिन्यांपूर्वी भोपळ्याची लागवड केली. सध्या पिक काढणी योग्य झाले आहे. बाजारपेठेतील मंदीमुळे दर घसरलेत. प्रतिकिलो चार, पाच रुपये दर मिळत असल्याने नाईलाजाने पाऊल उचलले. आजअखेर पंचवीस हजार रुपये यासाठी खर्च केलेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळाला तरच शेतकरी भविष्यात टिकू शकेल.

