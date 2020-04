शिधापत्रिकाच नसल्याने उपासपारीची वेळ

श्रीगोंदे : सरकारने शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य देण्याचे धोरण घेतले असले, तरी अनेकांकडे शिधापत्रिकाच नाहीत. काहींच्या कुटुंबांतील सदस्यांची नावे शिधापत्रिकेतून गायब आहेत. अशा लोकांची सध्या तारांबळ होत आहे. भटक्‍या लोकांसह हातावर पोट असणाऱ्या अनेक मजुरांचा यात समावेश आहे. काही ठिकाणी स्थानिक पुढारी भावी राजकारण समोर ठेवून मदतीचे वाटप करीत आहेत. प्रशासन व सामाजिक संस्थांच्या पुढाकारानंतरही लॉकडाउनमध्ये तालुक्‍यात अनेकांची उपासमार होण्याची भीती आहे. कोरोनामुळे तालुक्‍यातून बाहेरगावी जाणाऱ्या मजुरांना अडवून "क्वारंटाईन' करण्यात आले. सुरवातीला प्रशासन व सामाजिक संस्था त्यांच्याभोवतीच फोटोसेशनमध्ये गुंतल्याचे दिसले. मात्र, चमकोगिरीला चाप लावल्यावर अनेक ठिकाणी मदतीचा ओघ थांबल्याचे दिसत आहे. मध्य प्रदेशातील शंभर मजूर महादजी शिंदे विद्यालयात आश्रयाला असून, त्यांच्या जेवणाचे सगळे नियोजन शहरातील सहा व्यापारी करीत आहेत. तालुक्‍यात अनेक लोक असे आहेत, की त्यांच्याकडे शिधापत्रिकाच नाहीत. काहींच्या शिधापत्रिकांत कुटुंबातील सगळ्या सदस्यांची नावे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. अशा लोकांपर्यंत सामाजिक संस्थांची मदत पोचविण्यासाठी तहसीलदार महेंद्र माळी व त्यांचे सहकारी आटापिटा करीत असले, तरी सध्या वेगळेच चित्र समोर येत आहे. गरजूंची यादी बनविताना अनेक ठिकाणी स्थानिक पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप होत आहे. भावी राजकारणासाठी जवळच्या लोकांची नावे त्यात टाकली जात असून, खरा गरजू बाजूलाच राहत असल्याचे चित्र आहे. बांधकाम मजूर, शेतमजूर, घरकाम करणाऱ्या महिला, भटके लोक या मदतीपासून दूरच असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ही संख्या मोठी असून, त्यांच्यापर्यंत धान्य व साहित्य देण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी त्यात अजून सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, शिधापत्रिकांबाबत येथील महामानव बाबा आमटे वसतिगृहाच्या संचालकांनी थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली असून, आदिवासी समाजाला न्याय देण्याची मागणी केली आहे. मला चार मुली व तीन मुलगे आहेत. माझ्या पतीचेच नाव सासऱ्याच्या शिधापत्रिकेवर आहे. धान्य त्यांना मिळते. मी व माझ्या मुलांना नाही मिळत.

- आरती चव्हाण, सुरेगाव

रोजंदारी करणाऱ्या अनेक महिला घरात बसून आहेत. यादी तयार करताना पुढारी नव्हे, तर कर्मचारी अथवा सामाजिक संस्थांना सोबत घेतले, तर खऱ्या लाभार्थींच्या ताटात सरकारी घास जाईल.

- मीरा शिंदे, सामाजिक कार्यकर्त्या, श्रीगोंदे

शिधापत्रिका नाहीत अशा तीन हजार लोकांची यादी मिळाली आहे. त्यांना धान्य व साहित्य देण्याचा प्रयत्न आहे. शिधापत्रिकांमध्ये नावे नसणाऱ्यांचा वेगळा विचार करू. प्रशासन कमी पडत नसून, लोकांनी मदत करावी.

- महेंद्र माळी, तहसीलदार, श्रीगोंदे

