लॉकडाऊनच्या भीतीने पॉलिहाऊसला फटका; फुले बाजारात न गेल्याने नुकसान

इस्लामपूर (जि. सांगली) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या शक्‍यतेने पॉलिहाऊस धारक शेतकऱ्यांना फटका बसू लागला आहे. लॉकडाऊनमुळे फुलांची हायटेक शेती संपुष्टात येणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आधुनिक शेतीकडे वळलेला तरुण शेतकरी बॅंके कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जाऊन उद्‌ध्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत. मार्च 2020 मध्ये लग्नसराईचा हंगाम सुरू होणार होता. पॉलिहाऊसधारक शेतकऱ्यांनी चांगले उत्पादन मिळेल या आशेने कंबर कसली होती. परंतु कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमावर बंदी घालण्यात आली. लग्नकार्य, रिसेप्शन यांना बंदी घालण्यात आली. फुलांची मागणी बंद झाली. आर्थिक उलढाल थांबली आहे. पॉलिहाऊस शेतकऱ्यांचे जगणेच मुश्‍कील झाल्याने बॅंकेचे हप्ते थकीत गेले आहेत. कर्जाचा बोजाही वाढला. शेतकऱ्यांनी दररोज काढली जाणारी फुले उकीरड्यावर टाकून दिली. असे आठ - नऊ महिने सुरू राहिले. खत, औषधे, मजूर यासाठी लागणारा खर्च शेतकरी पदरमोड करून भागवत राहिले. कोरोना काही दिवसांतच नाहीसा होणार अशी आशा होती. लॉकडाऊन संपल्यानंतर कसेतरी पंधरा दिवस फुलांचा बाजार सुरू राहिला. पुन्हा कोरोनाने डोके वर काढल्याने सार्वजनिक कार्यक्रमावर बंदी आली आहे. पॉलिहाऊसधारक पूल उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले आहे. ऐन लग्नसराईच्या हंगामात लॉकडाऊन जाहीर होणार असल्याने फूल, भाजीपाला, फळ भाजी पिकवणारा पॉलिहाऊसधारक देशोधडीला लागणार आहे. कृत्रिम फुलांवर बंदी हवी

पॉलिहाऊसधारक शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी प्रशासनाने योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात वापरल्या जाणाऱ्या कृत्रिम फुलांवर पूर्णपणे बंदी आणली पाहिजे, अशी मागणी पॉलिहाऊस शेतकऱ्यांनी केली आहे. सर्वांवर पाणी फिरण्याची शक्‍यता

माझी 20 गुंठे जारबेरा, 30 गुंठे गुलाब असे 50 गुंठे पॉलिहाऊस आहे. फुलांचे उत्पादन सुरू झाले आहे. लग्नकार्य, सार्वजनिक कार्यक्रम सुरू होणार, अशी अशा होती. पण वाढत्या कोरोनामुळे या सर्वांवर पाणी फिरण्याची शक्‍यता आहे. बॅंकेचे लाखो रुपये कर्ज काढले आहे, ते कसे फेडणार याची चिंता लागली आहे.

- सुभाष पाटील, पॉलिहाऊस धारक, कापूसखेड. संपादन : युवराज यादव

