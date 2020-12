सांगलीत कॉंक्रिट रस्त्याच्या कामास अखेर मुहुर्त

सांगली : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झालेल्या ट्रिमिक्‍स अर्थात कॉंक्रीट रस्त्याच्या कामास अखेर मुहुर्त मिळाला. शहरातील हा पहिलाच कॉंक्रीट रस्ता राममंदिर चौक ते सिव्हील हॉस्पिटलपर्यंत होत आहे. त्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे पावसाळ्यात हा रस्ता खराब होणार नाही, त्यावर खड्‌डे पडणार नाहीत अशी आशा आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर प्रथमच शहरात कॉंक्रीट रस्ते होत आहे. एक रस्ता सांगलीत तर दुसरा मिरजेत होईल. मिरजेतील शहर बसस्थानक ते रेल्वेस्थानकापर्यंचा रस्ता ट्रिमिक्‍स पध्दतीने होणार आहे. हे दोन्ही रस्ते पावसाळ्यात खूपच खराब होत. या दोन्ही रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. पदवीधर निवडणुकीपुर्वी त्यांचे उद्‌घाटन झाले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी रस्त्यांचे उद्‌घाटन केले होते. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी हा रस्ता आयडियल करण्याची आणि तो कॉंक्रीटचा करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार रस्ता करण्यात येत आहे. रस्त्याचे अंदाजपत्रक एक कोटी 43 लाख रुपये आहे. दोन महिन्यांपुर्वी रस्त्याचे उद्‌घाटन झाले. प्रत्यक्ष कामास आता सुरवात झाली आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यात हे काम पुर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा फूटपाथ करण्यात येणार असून पावसाचे पाणी साचून न राहता त्याचा निचरा होण्यासाठी भुयारी गटार करण्यात येत आहेत. या कामासाठी सध्या राममंदिर ते सिव्हील हॉस्पिटल रोड बंद ठेवण्यात आला आहे. मिरजेतही लवकरच काम :

मिरजेतील शहर बसस्थानक ते रेल्वे स्थानकापर्यंतच्या रस्त्याचेही कॉंक्रिटीकरण करण्याचे नियोजन आहे. त्याचीही निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. कामाचा प्रारंभही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाला आहे. त्याचे प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरु होणार आहे. हे कामही राममंदिर ते सिव्हील हॉस्पिटल रस्त्यासारखेच होईल. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

