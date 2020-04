या गावात मास्क न लावता फिरल्यास दोन हजार रूपये दंड

लेंगरे (सांगली)- शहरी भागासह ग्रामीण भागातील लॉकडाऊनची अंमलबजावणीसाठी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. "कोरोना'चा वाढता प्रार्दुभाव पाहता प्रशासनाकडून योग्य त्या उपाय योजना करत खबरदारीचे घेतली जात आहे. यापुढे ग्रामपंचायतीने प्रशासनाने कडक लॉकडाऊनच्या अंमलबजाणीसाठी दंडात्मक कारवाई बडगा उगारण्यात येणार आहे.

देविखिंडी ग्रामपंचायतीकडून देखील मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तीला दोन हजार रुपयांचा दंड करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. "कोरोना' च्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीत सामाजिक अंतर ठेवत सरपंच जंगुताई मंडले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. याबैठकीत दंडात्मक कारवाई निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.

उपसरपंच बबन निकम, सदस्य सुभाष निकम, श्रीमती विजया माने, जयश्री निकम, अरविंद केगार, ग्रामसेवक के. डी. चव्हाण, तंटामुक्ती अध्यक्ष प्रकाश निकम, बापुराव सवणे उपस्थित होते. सरपंच मंडले म्हणाल्या,""सांगली जिल्ह्याची "कोरोना' मुक्तीच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. प्रशासनाकडून घेतली जात असलेल्या खबरदारीत ग्रामपंचायतीचा सहभाग महत्वाचा आहे. देविखिंडी ग्रामपंचायतीकडून विनाकारण, मास्क न वापरता फिरणाऱ्यास गावातील सर्व व्यक्तीना बंदी घालण्यात आली. त्यातून देखील गावात ज्या कुटूबांत पै पाहुणे आले असतील याची माहिती अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, ग्रामपंचायत प्रशासनाला माहिती न दिल्यास त्या कुंटूबास पाच हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करुन बसणाऱ्या लोकांचे फोटो काढून पोलिस ठाण्यात देण्यात येणार आहेत. अशा लोकांना पोलिसी कारवाईस सामोरे जावे लागेल. दोन हजार रुपये दंडही करण्यात येणार आहे. लोकांनी घरी थांबून लॉकडाऊनचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

