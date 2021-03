सांगलीतील विभुतवाडीत 50 हेक्टर क्षेत्रात आग; डाळींब बागांसह झाडे जळून खाक

झरे - विभुतवाडीच्या (ता. आटपाडी) पश्चिमेस शिवनेरी धाबा नजीक शॉर्टसर्किटने माळरानाला आग लागली. वाऱ्याची झुळूक असल्याने आगिचा मोठा भडका झाला होता. आगीचा भडका पवार वस्ती कडे सरकला जवळजवळ 50 हेक्टर क्षेत्र जळून खाक झाले. यामध्ये झाडे झुडपे, गवत, डाळिंबाच्या बागा मक्याचे केंबाळ, गवताच्या पेंड्या जळून खाक झाले. दुपारी चारच्या आसपास नागरिकाच्या अतोनात प्रयत्न तुन आग आटोक्यात आली.



आग विझवण्यासाठी जवळपास 40 ते 50 नागरिक तीन तास धडपडत होते तरवड्याच्या ओल्या ढाळयाने व पाण्याने बारदाने भिजवून आग विझविण्याचा प्रयत्न चालू होता. परंतु वारा असल्याने आग विझवणे अवघड झाले होते.

आग लागलेली बातमी वाऱ्यासारखी गावामध्ये पसरली त्यानंतर सरपंच चंद्रकांत पावणे व नागरिकांनीधाव घेतली. आग विझविण्यासाठी सर्वांची धावाधाव सुरू होती. परंतु आग आटोक्यात येत नव्हती.

महसूल व कृषी विभाग अधिकाऱ्यांनी येऊन पाहणी केली तसेच महावितरणचे कर्मचारी यांनी येऊन पाहणी केली. यामध्ये उत्तम बापू तरसे यांची 1 हेक्टर डाळिंबाची बाग जळून खाक झाली. तसेच संजय किसन पवार यांचीही डाळिंबाची 800 झाडे जळून खाक झाली. त्याच बरोबर अनेक शेतकऱ्यांनी जनावरासाठी गवत कापून ठेवलेले गवताचे ढीग तसेच झाडेझुडपे ,ज्वारीची वैरण, जळून खाक झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे

तरी संबंधित धिकाऱ्यांनी पंचनामे करून भरपाई मिळावी अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.

घटनाक्रम सकाळी 9 15 च्या दरम्यान शिवनेरी धाब्याच्या पाठीमागे ठिणग्या पडून आग लागली. वारा असल्याने आगीने भडका घेतला 11.30 नंतर आगीचा भडका झाला. पंचवीस ते तीस तरुण आग विझविण्याचा प्रयत्न करीत होते. दुपारी 3 च्या दरम्यान आग विझवण्यात यश आले. जवळपास शंभर हेक्टरला आग लागली. डाळिंब बागा ज्वारीचा कडबा, गवत झाडेझुडपे, जळून खाक. आगीचा भडका डाळिंब बागेत घुसल्यानंतर माझ्या डोळ्यासमोर डाळिंब बाग जळत होती. परंतु मी काहीच करू शकलो नाही. कर्ज काढून काबाडकष्ट करून बाग कशीबशी जगवली पण डोळ्यासमोर जळाली.

-बाबुराव तरसे

माझी 800 डाळिंब झाडे ठिबक सिंचनच्या पाईप चेंबर जळून खाक झाले आग विझवण्याचा प्रयत्न केला परंतु वारा असल्याने आगीचा भडका झाला त्यामध्ये झाडे जळाल.

-संजय पवार संपादन - धनाजी सुर्वे

