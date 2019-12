घराला लागलेली आग पाहून पोलिस पळाले ऊसातून...

कवठेमहांकाळ (सांगली) - पोलिस म्हटले की डोळ्यासमोर उभा राहते खाकी वर्दीतला माणूस. याच वर्दीतील कवठेमहांकाळ पोलिसांनी जिवाची पर्वा न करता तालुक्‍यातील कोगनोळी गावच्या शेतातील छप्पर वजा घराला लागलेली आगीतून घरातील महिला, लहान मुले यांना सुखरूप बाहेर काढले. हा प्रकार रविवारी (ता. २२) रोजी घडला. आगीतून पोलिसांनी संसारोपयोगी साहित्य घरातून काढत खाकी वर्दीतील पोलिसांच्या माणुसकीचे दर्शन यानिमित्ताने झाले.आगीत सुमारे २ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. अन् पोलिस उसातून पळत सुटले रविवारी (ता. २२) पोलिस उपनिरीक्षक अक्षय ठिकणे, हवालदार प्रशांत जाधव, हवालदार तानाजी लाड, अविनाश शिंदे व होमगार्ड जवान उदय खोत कोंगनोळी हून अग्रण धुळगावकडे पेट्रोललिंग करत होते. या वेळी कोगनोळी येथून जात असता रस्त्यापासून सुमारे दोनसे मीटर अंतरावर पोलिसांना शेतात जाळ, धूर दिसला. कोणीतरी उसाचा फड पेटविला असावा असे वाटले. परंतु पोलिस गाडी थांबवून उतरून पाहिले असता संशय आल्याने पाच सहा पोलिसांनी उसातून पळत वाट काढत पुढे गेले घर पेटलेले दिसले. हेही वाचा - पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुतेंवर कारवाई ? धगधगत्या आगीत पोलिसांनी केली इंन्ट्री रविवारी दुपारी सव्वा दोन वाजण्याच्या सुमारास कोगनोळी ते अग्रण धुळगाव दरम्यानच्या रस्त्यावर गावापासून सुमारे तीन किमी अंतरावर बाळासाहेब राजाराम कांबळे (रा.कोंगनोळी) यांच्या शेतातील राहत्या घराला अचानक आग लागली. छतावर पत्रे व कडब्याचा बाजूला कुड आहे.सर्व जळून खाक झाले आहे. पोलिसांनी जिवाची पर्वा न करता त्या घरातील दोन महिला व तीन लहान मुलांना सुरक्षित बाहेर काढले. तसेच त्या धगधगत्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडणार असलेले सर्व संसारोपयोगी साहित्य घरातून बाहेर काढले.त्यावेळी घरात पुरूष मंडळी कोणीही नव्हते. वीजपुरवठा बंद असल्याने जवळपास आग विझवायला पाणीही नव्हते.तरीही पोलिसांनी अतिशय कुशलतेने मदतकार्य केले. खाकी वर्दीतून माणुसकीचे दर्शन पोलिसांच्या सतर्कतेने व मदतीमुळे पांच जणांचे जीव वाचले आहेत.आज पोलिस नसते तर जीव वाचले नसते, अशी भावना वृद्ध महिलेने व्यक्त केली. पोलिसांनी स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता कोगनोळी येथील कांबळे परिवारातील पाच जणांचे जीव पोलिसांच्या प्रयत्नांमुळे वाचले आहेत. वाचा - वाहवा ! अंध चंद्रकांत देशमुखे यांचे डोळस प्रबोधन

