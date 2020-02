एसटीचं "हे' नाटकं लयं पळतंय...

नगर : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 49 व्या राज्यस्तरीय नाटय स्पर्धेत अहमदनगर विभागाच्या क्षितिज झावरे लिखित व किशोर पराते दिग्दर्शित "द ग्रेट एक्‍सचेंज' या नाटकाला प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळालेला आहे. या पुरस्कारासह वैयक्तिक पुरस्काराचे मानकरी या नाटकातील कलाकार ठरलेले आहेत. एसटी अनेक अडचणींनी रूतून बसलेली आहे. तिच्यामध्ये अनेक हौशी कलाकारांचा भरणा आहे. त्यांनी सादर केलेले नाटक मात्र जोरात पळयं. विभागावरून ते थेट राज्यावर पोचले. तिथंही तिनं नंबर आणला. सातारा येथे झालेल्या अंतिम फेरीत "द ग्रेट एक्‍सचेंज' या नाटकाचा उत्तम व सर्वच स्तरावर दर्जेदार प्रयोग अहमदनगरच्या विभागातील कलाकारांनी सादर केला. सोलापूर येथे झालेल्या प्राथमिक फेरीतही या नाटकाने दिग्दर्शन, अभिनयात किशोर पराते यांनी व नाटकाने प्रथम ही पारितोषिके पटकावली होती. या नाटकाच्या यशात निर्मिती प्रमुख विभागनियंत्रक विजय गिते, निर्मिती सूत्रधार तथा कामगार अधिकारी सचिन भुजबळ यांची साथ मोलाची ठरली. वैयक्तिक पुरस्काराचे मानकरी

उत्कृष्ट पुरुष कलाकार ः किशोर पराते

दिग्दर्शक प्रथम ः किशोर पराते,

अभिनय उत्तेजनार्थ ः राजू घोरपडे, अभय गोले.

नेपथ्य ः नीलेश चांदणे, शोभा चदणे. सचिन घोडके. नाटकातील कलाकार

अभय गोले, गोविंद पीडियार, राजेश घोरपडे, जयदेव हेंद्रे, शोभा नांगरे, स्वरूपा वैद्य, संदीप शिंदे, सुरेश गिते, अरुण वीरकर, बापू शिंदे, जाकिर शेख, काका आवचिते, सचिन घोडाके, नीलेश चांदणे. तांत्रिक सहकार्य

जालिंदर शिंदे, सागर मेहेत्रे, नाना मोरे, आबा सैंदाणे, मुन्ना सय्यद, सचिन इंदलकर, सुनील वणवे, शैलेश देशमुख, गणेश लिमकर, अशोक अकोलकर, चेतन ढवळे राज्य नाटय स्पर्धा, बालराज्य नाटय स्पर्धा, पुरूषोत्तम स्पर्धेत सलग तीन वर्षे प्रथम क्रमांक, थेस्पो करंडक या सहा राज्यातील विविध स्पर्धेत जिल्ह्याला यश मिळालेले आहे. या यशापाठोपाठ राज्य परिवहन स्पर्धेतील यश हे अहमदनगरच्या नाटय सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी बहुमान आहे.

- शशिकांत नजान, जिल्हा समन्वयक, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ. 26 वर्षांनंतर मान

गेल्या 26 वर्षानंतर दिग्दर्शन व अभिनयाचे रौप्य पदकाचा बहुमान किशोर पराते यांच्या रुपात अहमदनगरला मिळाला आहे. अनिल तथा बालिकाका क्षीरसागर यांना 26 वर्षांपूर्वी हा मान मिळाला होता.

Web Title: The first of ST's The Great Exchange Drama