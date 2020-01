Video : चला फ्लेमिंगोसह रंगबेरंगी पक्षी निरीक्षणासाठी

कलेढोण (जि. सातारा) : वाढत्या थंडीत वरून पांढरे आतून लाल पंख, उंच पाय, लांब चोच, इंग्रजीतील 'एस' आकाराची मान, केळीच्या आकाराची चोच असलेल्या फ्लेमिंगोनी ( रोहित , अग्निपंख) गुलाबी थंडीत पक्षीप्रेमींना मोहिनी घातली आहे. खटाव तालुक्यातील सूर्याचीवाडी तलावावर परदेशी पाहुण्यांनी हजेरी लावल्यानंतर त्यांना पाहण्यासाठी कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, पुणे, कराड आदी. भागातून पक्षीप्रेमींची वर्दळ वाढू लागली आहे. खटाव तालुक्यातील सूर्याचीवाडीत नोव्हेंबर ते मार्चदरम्यान हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून फ्लेमिंगो दाखल होतात. तलावात सध्या भरपूर पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने अनेक परदेशी व स्थानिक पक्षी विहारताना दिसत आहेत. या तलावावर दरवर्षी फ्लेमिंगाे येतात. यंदा देखील ते आले आहेत. त्यांच्या निरीक्षणासाठी पुणे, कोल्हापूर, सांगलीसह जिल्ह्यातून पक्षी प्रेमी दाखल होत आहेत. वरून पांढरा आतून गुलाबी पंख, उंच पाय, लांब चोच, इंग्रजीतील 'एस' आकाराची मान, केळीच्या आकाराची चोच असा रोहित पर्यटकांवर मोहिनी घालताना दिसत आहे. त्यांना आपल्या कॅमेरामध्ये टिपण्यासाठी पक्षीप्रेमी माेक्याच्या जागा हेरुन बसत आहेत. तलावाच्या पूर्वेला दलदलीच्या भागात हा पक्षी लहान खेकडे, मासे, किटक शोधाताना व सकाळी-सायंकाळी मुक्त विहारताना दिसत आहेत. सध्या तलावात सहा फ्लेमिंगो असून त्यांच्या जोडीला नदीसूरय, स्पून बिल, ग्रे हेरॉन , कवड्या खंड्या, ब्राह्मणी घार, तांबट,धनेश, कोतवाल, तारवाली, धोबी, दयाळ, नाचरा बुलबुल, चांदवा, पांढरापरीट, पाणकावळा, पाणकाेंबडी, पाण पाकोळी, शराटी, शेकाट्या आदी.पक्षांच्या चिवचिवाटाने तलाव परिसर भरुन गेला आहे.

यावर्षी सूर्याचीवाडी तलावात वेळेत पक्षी दाखल झाले आहेत. त्यामुळे पक्षी निरीक्षणाचा मनमुरादआनंद घेता येणार आहे.

प्रा.श्यामसुंदर मिरजकर , पक्षीप्रेमी



