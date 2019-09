मेरुलिंगच्या पठारावर बहरली फुले ; पर्यटकांची गर्दी

सायगाव : पर्यटनाचा "क' दर्जा असलेल्या श्री क्षेत्र मेरुलिंगच्या विस्तीर्ण पठारावरही आता फुलांचे गालीचे बहरू लागल्याने पर्यटकांचा ओढा वाढू लागला आहे. श्री क्षेत्र मेरुलिंगला जाताना मोरखिंडीतून चालत गेल्यास घाटातून जाताना ठिकठिकाणी विविध जातीच्या फुलांचे गालीचे पाहायला मिळत आहेत. येथील मंदिराच्या मागे बंडा नावाचे पठार असून, त्यावर फुलांचे लाल, हिरवे, निळे, जांभळे अशा विविध रंगांचे प्रकार दिसत आहेत. त्यामुळे पर्यटकांचा ओढा वाढू लागला आहे. या ठिकाणी मिकी माउस, करडू, कवला, सोनटिकली, निलवंती अशी फुले निसर्गप्रेमींना आकर्षित करू लागली आहेत. या फुलांबरोबर येथील निसर्गरम्य आल्हाददायक वातावरणही निसर्गप्रेमींना भुरळ घालत आहे. बंडा हे पठार निसर्गाची मोठी पर्वणीच असून, तेथून कण्हेर धरणाचा जलाशय व परिसरातील सगळे किल्ले दिसतात. दाट धुके , नागमोडी रस्ते, गर्द झाडी, पाण्याचे खळखळणारे झरे, छोटे धबधबे यामुळे निसर्गाचा एक अद्‌भूत चमत्कार या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. फुलांच्या संशोधकांचीही अभ्यासासाठी येथे येत आहेत. मंदिरापर्यंत डंबरी रस्ता आहे. फुलांच्या विविध प्रकाराबरोबर वेगवेगळ्या औषधी वनस्पतींही आढळल्या आहेत. त्यामुळे अनेक आयुर्वेदाचार्य येथे भेटी देत आहेत. निसर्गाचा हा अनमोल ठेवा आता पर्यटकांच्या नजरेत आल्याने दररोज शेकडो पर्यटक या ठिकाणी भेटी देत आहेत. येथील फुलांसह औषधी वनस्पतींचे रक्षण करणे गरजेचे आहे, असे मत अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. श्री क्षेत्र मेरुलिंग मंदिर, टेबल लॅंडसारखे पठार आणि विविध जातींची फुले असा त्रिवेणी संगम असलेले हे ठिकाण विकसित झाले पाहिजे. अत्यंत शांत व मन मोहून टाकणारे हे प्रेक्षणीय स्थळ म्हणजे निसर्गाचा अद्‌भुत चमत्कारच आहे.

-विक्रम कोरडे, वाई

