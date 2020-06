जिल्ह्यात नवे चार रूग्ण; शेटफळेत दोन, साळशिंगे आणि झरेत प्रत्येकी एक; पाच रुग्ण चिंताजनक; तिघे कोरोनामुक्त 

सांगली : जिल्ह्यात आज चौघांना कोरोनाची लागण झाली आहे. शेटफळे (ता. आटपाडी) येथे दोघांना, तर साळसिंगे (ता. खानापूर) व झरे (ता. आटपाडी) येथे प्रत्येकी एक रुग्ण आहे. त्यांच्यावर मिरजेतील कोरोना रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या आता 128 झाली आहे. त्यातील 51 जणांवर उपचार सुरू असून त्यातील पाच रुग्ण चिंताजनक आहेत. तिघे कोरोनामुक्त झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. शेटफळेत चालकाच्या मुलांना बाधा

आटपाडी ः शेटफळे (ता. आटपाडी) येथे कोरोनाबाधित एसटी चालकाच्या दोन्ही मुलांचा तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला. यामुळे गावात खळबळ उडाली असून गावातील रुग्णांची संख्या तीन तर तालुक्‍यात ऐकोणीस झाली आहे.

शेटफळे येथील तासगाव एसटी डेपो चालक म्हणून काम करणाऱ्या चाळीस वर्षीय तरुण मुंबईतील कामगार एसटी बसने घेऊन छत्तीसगडला गेला होता. त्याला कोरोची बाधा झाली होती. या चालकाला त्याच्या राहत्या घरीच क्वारंटाइन केले होते. या रुग्णाच्या आई, वडील, पत्नी आणि इतरांचे तपासणी अहवाल काल निगेटिव्ह आले होते. दोन मुलांचे अहवाल प्रलंबित होते. या दोन्ही मुलांचे अहवाल आज पॉझिटिव्ह आले. यातील एका मुलाचे वय 17 आणि दुसऱ्याचे 19 वर्ष आहे. वडिलांच्या संपर्कात आल्यामुळे त्यांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही मुले क्वारंटाइन नव्हते. त्यांचा गावत अनेक ठिकाणी वावर होता. तसेच पोलिस आणि मिलिटरी भरतीसाठी ते सराव करत होते. त्यांच्यासोबत गावातील अनेक तरुण व्यायामाला जात होते. हा मोठा ग्रुप आहे. या दोन्ही कोरोना बाधित मुलांच्या संपर्कात गावातील अनेक मुले आली आहेत. त्यामुळे गावात खळबळ उडाली आहे. या मुलांच्या संपर्कात आलेल्या गावातील इतर मुलांचा शोध घेण्याचे काम दक्षता समिती आणि प्रशासनाने वेगात सुरू केले होते. शेटफळेत रुग्णांची संख्या तीन तर आटपाडी तालुक्‍यात 19 झाली आहे. पाच चिंताजनक; तीन कोरोनामुक्त

साळसिंगे येथील 60 वर्षीय व्यक्ती, औंढी (ता. जत) येथील 55 वर्षीय व्यक्ती, कडेबिसरीतील 48 वर्षीय व्यक्ती, खिरवडे (ता. शिराळा) येथील 56 वर्षीय पुरुष, मणदूर (शिराळा) येथील 81 वर्षीय व्यक्ती यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. तर मोहरे (शिराळा), कुंडलवाडी (वाळवा), कामत (खरसुंदी, आटपाडी) हे तीन रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. जिल्ह्याची स्थिती गुरूवार आढलेले बाधित - 4

जिल्ह्यातील एकूण रुग्ण - 128

उपचार घेणारे रुग्ण - 51

बरे झालेले रुग्ण - 73

मृत्यू - 4

बाधित पण चिंताजनक -5

ग्रामीण भागातील बाधित - 84

शहरी भागातील - 29

महापालिका क्षेत्रातील बाधित- 11



