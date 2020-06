नविन चार रूग्ण "कोरोना' बाधित : इस्लामपूर, येलूर, रिळे, मणदूरमध्ये प्रत्येकी एक रूग्ण

सांगली- "कोरोना' रूग्णसंख्येचे द्विशतक ओलांडलेल्या जिल्ह्यात आज आणखी चार नवे रूग्ण आढळले. त्यात येलूर (ता. वाळवा) येथील 26 वर्षाची महिला, इस्लामपूर येथील 41 वर्षाची महिला, रिळे (ता. शिराळा) येथील 13 वर्षाचा मुलगा आणि मणदूर (ता. शिराळा) येथील 16 वर्षाची युवती यांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोरोना रूग्णांचा जिल्ह्यातील आकडा 206 वर पोहोचला आहे. आज किडेबिसरी (जि. सोलापूर), खिरवडे, मणदूर (ता. शिराळा) येथील तीन रूग्ण "कोरोना' मुक्त झाले. जिल्ह्यात 15 दिवसांत जिल्ह्यातील "कोरोना' बाधित रूग्णांची संख्या वाढत आहे. विशेषत: जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रूग्ण वाढत आहेत. बहुतांश रूग्ण हे मुंबई किंवा अन्य "कोरोना' बाधित क्षेत्रातून जिल्ह्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात काहीसे भितीचे वातावरण आहे. दररोज पाच ते दहा रूग्ण वाढत आहे. बाधित रूग्णांचा आकडा वाढत आहे. तर दुसरीकडे रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात आज सायंकाळपर्यंत आणखी चार रूग्णांची भर पडली. त्यात येलूर येथील 26 वर्षाची महिला, इस्लामपूरची 41 वर्षाची महिला आणि रिळे येथील 13 वर्षाचा मुलगा व मणदूर येथील 16 वर्षाची मुलगी यांचा समावेश आहे. इस्लामपुरात पुन्हा रूग्ण आढळल्यामुळे आज तेथे नविन कंटेनमेंट झोन सुरू करण्यात आला आहे. कोरोना रूग्णालयात सध्या 88 रूग्ण उपचार घेत आहेत. त्यापैकी साळसिंगे, कदमवाडी, विटा, वांगी येथील चार रूग्ण अतिदक्षता विभागात आहेत. तर निगेटिव्ह अहवाल आलेले किडेबिसरी, खिरवडे, मणदूर येथे तिघेजणदेखील अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहेत. जिल्ह्याची स्थिती : शुक्रवारचे बाधित रूग्ण- 04

उपचार घेणारे रूग्ण- 88

बरे झालेले रूग्ण- 111

आजअखेर मृत- 07

आजअखेरचे एकुण - 206

आजअखेर ग्रामीण रूग्ण- 152

आजअखेर शहरी रूग्ण- 43

आजअखेर मनपा क्षेत्रातील रूग्ण- 11



Web Title: Four new patients infected with "corona":