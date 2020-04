मृतदेहाच्या आडून "ते' शिरले गावात

कडेगाव : त्यांना खबर लागली की गावाकडचा एकजण मुंबईत दगावलाय. ते सारेच मुंबईत अडकून पडले होते. त्यांनी ती संधी साधली आणि त्याला गावाकडे नेतानाच आपली गाडी सोबत दामटली. खेराडेवांगी (ता. कडेगाव) येथील चौघांनी मृतदेहाच्या आडून मुंबई ते कडेगाव असा प्रवास केला. याची बातमी लागताच प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि त्यांना आता होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने लोक नियम मोडायला लागले तर कोरोनाची साखळी तुटणार कशी, अशी चर्चा आता या भागात सुरु झाली आहे. मुंबई येथे मृत्यू झालेल्या कोरोनाबाधित तरुणाचा मृतदेह शववाहिकेतून खेराडेवांगी (ता. कडेगाव) येथे नेला जाणार असल्याची माहिती मुंबईस्थित खेराडे वांगी येथील अन्य चौघाना लागली. त्याचा गैरफायदा घेत चौघेजण त्या तरुणाच्या शववाहिकेच्या पाठीमागून कारमधून संचारबंदीचा भंग करून मुंबईहून खेराडे वांगीत दाखल झाले. याची माहिती तालुका प्रशासनास मिळताच संचारबंदीचा भंग करुन येथे आलेल्या चौघाना प्रशासनाने सक्तीने संस्थात्मक क्वारंटाईन केले. या चौघाना पोलिसांनी रस्त्यात अनेक ठिकाणी अडविले. परंतु त्यांनी शव वाहिकेतील मृत व्यक्ती आमच्या संबंधित असून आम्ही शववाहिकेसोबत गावाकडे निघालो असल्याची बतावणी केली. अशा रीतीने त्यांनी पोलिसांना गुंगारा देत थेट खेराडे वांगी गाठले असल्याची गावात सर्वत्र चर्चा आहे. आता त्यांच्यावर संचारबंदीचा भंग करुन मुंबईहून खेराडे वांगीत दाखल झालेबद्दल गुन्हाही दाखल होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

