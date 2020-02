विहिरीत पडलेल्या कोल्ह्याला मिळाले जीवदान

कवठेमहांकाळ : तालुक्‍यातील आगळगाव येथील गणेश घाटके यांच्या शेतातील साठ फूट खोल विहरीत पाण्याच्या शोधात कोल्हा पडला होता. गणेश घाटके यांनी याबाबतची माहिती वनविभाग आणि प्राणी मित्र विजय पाटील यांना कळविली. सर्पमित्र विजय पाटील, एकनाथ मोरे यांनी घटनास्थळी जाऊन कोल्ह्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले, पण त्यांच्याकडे कोणतीही साधने नसल्याने त्यांना अपयश आले. मग त्यांनी ही घटना वनक्षेत्रपाल मनोज कोळी यांना कळवली. त्यांनी ऍनिमल राहत संस्थेच्या सहकार्याने कोल्ह्याची विहिरीतून सुटका करत प्राण वाचवले. या घटनेची माहिती मिळताच ऍनिमल राहतचे डॉ. नरसिंग कुंभार, किरण नाईक, दिलीप शिंगाणा, सागर भानुसे, कौस्तुभ पोळ तसेच वनरक्षक कोळेकर हे घटनास्थळी पोहोचले आणि कोल्ह्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. टीममधील दिलीप शिंगाणा यांना आधुनिक सुरक्षा साधनांचा वापर करून 60 फूट खोल विहिरीत उतरवण्यात आले. दिलीप यांनी अत्यंत अवघड परिस्थितीत कोल्ह्याला डॉग कॅचिंग नेटमध्ये पकडले. इतर सर्वांनी कोल्ह्याला विहिरीतून दोरीच्या सहाय्याने वरती घेतले. ऍनिमल राहतचे डॉ. नरसिंग कुंभार यांनी कोल्ह्याची तपासणी केली. सुदैवाने 60 फूट खोल पाण्यात पडूनदेखील त्यास कोणतीही इजा झाली नव्हती, तसेच पाण्यापासून थोडे वर बसण्यास कोरडी जागा होती तिथे तो बसला होता. तो उपाशी आणि भेदरलेला होता. या मोहिमेसाठी सर्वांना चार तास अथक प्रयत्न करावे लागले. विहिरीतून वर काढल्यावर त्यास, खायला तसेच पाणी देण्यात आले व थोडी विश्रांती घेतल्यावर त्याने निसर्गाकडे धाव घेतली.

