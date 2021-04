आधार कार्ड आणि शिधापत्रिका असेल तरच मोफत उपचार; अन्यथा बिलाची आकारणी 

मिरज (जि. सांगली) : येथील मिरज शासकीय कोविड रुग्णालयात, यापुढे आधार कार्ड आणि शिधापत्रिका असल्याशिवाय रुग्णांना मोफत उपचार मिळणार नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून केवळ ही दोन कागदपत्रे नसल्याने हजारो रुग्णांच्या उपचारांचा खर्च विमा कंपन्यांकडून वसूल झाला नसल्याने त्याचा भुर्दंड रुग्णालय प्रशासनास सोसावा लागला आहे. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाने उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांसाठी आधार कार्ड आणि शिधापत्रिका सक्तीची केली आहे. रुग्णाला उपचारांसाठी दाखल केल्यानंतर 48 तासांत ही दोन्ही कागदपत्रे रुग्णालय प्रशासनाकडे नातेवाइकांनी पोच करायची आहेत. रुग्णालयात ही कागदपत्रे निर्धारित वेळेत रुग्णालय प्रशासनास मिळाली नाहीत, तर येथील सर्व उपचारांचा खर्च हा संबंधित नातेवाइकांकडूनन रुग्णालय घेणार आहे. त्यामुळे ही दोन कागदपत्रे असल्याशिवाय रुग्णास येथे आणू नयेत, असेही आवाहन रुग्णालय प्रशासनाने केले आहे. मागील वर्षभरापासून मिरज कोविड रुग्णालयात हजारो रुग्णांवर कोरोनाचे उपचार केले. यापैकी बहुसंख्य रुग्णांनी केवळ ही दोन कागदपत्रे दिली नसल्याने त्यांच्या उपचारांचा खर्च विमा कंपनीकडून वसूल झाला नाही. साहजिकच या सर्व रुग्णांच्या खर्चाचा मोठा भार रुग्णालय प्रशासनावर पडला. सध्या रुग्णालय प्रशासनाची आर्थिक अवस्था आणि रुग्णालयाच्या गरजा यांचा मेळ बसत नसल्याने रुग्णांवरील उपचारांचे सगळे पैसे विमा कंपन्यांकडून वसूल करण्याशिवाय रुग्णालय प्रशासनास दुसरा उपाय राहिलेला नाही. त्यामुळे रुग्णास कोरोना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर 48 तासांत रुग्णाचे आधार कार्ड आणि शिधापत्रिका ही दोन महत्त्वाची कागदपत्रे रुग्णालय प्रशासनाकडे सादर करावी लागणार आहेत, तरच रुग्णावर पूर्णपणे मोफत उपचार होणार आहेत. अन्यथा रुग्णालयातील सर्व सोयी-सुविधांसह औषधोपचारांचा सर्व खर्च रुग्णाकडून घ्यावा लागणार आहे. या उद्देशानेच रुग्णालय प्रशासनाचे याबाबतचे नियम आणि अटी अधिक कडक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Free treatment only if you have Aadhar card and ration card; Otherwise billing