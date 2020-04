बसस्थानकाच्या फलाटासमोर  लागल्या शेकडो दुचाकी 

सांगली-बसस्थानकात एसटी बसेस शिवाय आतामध्ये अन्य वाहने नेण्यास इतरवेळी प्रतिबंध केला जातो. परंतू "कोरोना' मुळे बससेवा बंद असल्यामुळे मध्यवर्ती बसस्थानक ओस पडले आहे. आता इथल्या फलाटासमोरील रिकाम्या जागेत पोलिसांनी जप्त केलेल्या दुचाकी लावल्या आहेत. बसस्थानकाच्या फलाटावर दुचाकी लागल्याचे चित्र प्रथमच पहायला मिळत आहे. बसस्थानकाचा परिसर म्हटले की नेहमीच फलाटासमोर लागलेल्या बसेस आणि प्रवाशांची घाईगडबड असे चित्र दिसते. नियंत्रण कक्षातून माईकवरून पुकारल्यानंतर फलाटावर लागणाऱ्या बसमध्ये जागा पकडण्यासाठी उडालेली धांदल सर्वांनाच परिचित आहे. परंतू "कोरोना' चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 14 मार्चपासून शाळा-महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. तेव्हापासून बसेसच्या फेऱ्या बंद करण्यास प्रारंभ झाला. त्यानंतर 22 मार्चपासून पूर्णपणे बसेस बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत गजबजलेला परिसर सध्या ओस पडला आहे. बसस्थानकाचा रिकामा परिसर सध्या पोलिसांनी जप्त केलेल्या दुचाकी लावण्यासाठी उपयोगात आणला आहे. सध्या फलाटासमोर शेकडो जप्त दुचाकी लावलेल्या दिसत आहेत. बसस्थानकाच्या आवारात शेकडो दुचाकी आणून लावण्याचा प्रकार प्रथमच पहायला मिळतोय. लॉकडाऊनचा काळ 3 मेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. बसेस सुरू होईपर्यंत जप्त दुचाकी येथेच लावल्या जातील.



Web Title: In front of the bus station It took hundreds of bikes