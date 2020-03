इस्लामपूर - इस्लामपूर शहरात कोरोना चा गुणाकार रोखण्यासाठी काल प्रशासनाने इस्लामपूर शहर पुढील तीन दिवस 100% लॉक डाऊन राहील या घेतलेल्या निर्णयानुसार आज इस्लामपूर शहर शंभर टक्के लॉक डाऊन झाले.पोलीस वगळता शहरातील कोणत्याही रस्त्यावर चिटपाखरू सुद्धा बाहेर पडलेले नाही. या शंभर टक्के लॉक डाऊन मुळे प्रशासनाला इस्लामपूर शहरात सुरू असलेला कोरोना चा गुणाकार रोखण्यात नक्की यश येईल. गेल्या काही दिवसापासून इस्लामपूर शहरातील एका कुटुंबाच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची संख्या वाढू लागली आहे. राज्यात इस्लामपूर शहराची चर्चा सुरू झाल्यामुळे प्रशासनाची चिंता व डोकेदुखी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर काल नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, प्रांताधिकारी नागेश पाटील, पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख व शहरातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येत इस्लामपूर नगरपालिकेच्या सभागृहात मॅरेथॉन बैठक पार पाडली. या बैठकीत शहरात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखायचा असेल तर इस्लामपूर शहर पूर्णपणे बंद ठेवणे शिवाय आता दुसरा पर्याय उरलेला नाही अशी चर्चा झाली. कारण गेल्या आठ दिवसात लोकांनी घरात बसण्याच्या आव्हानाला काही नागरिकांनी तिलांजली देत आपला हेका कायम ठेवला. त्पोलिसांनी कडक पावले उचलूनही लोक कोरोना व्हायरस चा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाचा सुरू असलेला खटाटोप गांभीर्याने घेत नव्हते. त्यामुळे काल प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत इस्लामपूर शहर पुढील तीन दिवस 100 टक्के लॉक डाऊन राहील अशी घोषणा केली. दूध औषधे व भाजीपाला घेण्याचे कारण सांगून लोकांनी रस्त्यावर उतरू नये असे ठणकावून सांगत प्रशासनाने इस्लामपूर शहराच्या सर्व सीमा, सर्व चौक पोलिसांच्या नजरेत आणत सीलबंद करून टाकले. आज एकही माणूस रस्त्यावर फिरकला नाही. यातूनही कोण बाहेर आल्यास त्याची गय केलेली केली जाणार नाही. असा सज्जड दम देऊन नागरिकांना घरात बसण्यासाठी मजबूर केले आहे . वास्तविक शहरात सुरू असलेले कोरोनाचे प्रमाण कमी येण्यासाठी नागरिकांनी स्वतःहून काळजी घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे न झाल्यामुळे आज प्रशासनाला कडक अंमलबजावणी करावी लागली. त्यामुळे आज इस्लामपूर शहरात स्मशान शांतता पसरली आहे. वाचा - पुढाऱ्यांचं पत्र दाखवुन जर शहरात एंट्री करत असाल तर तुमच्या होणार फौजदारी दाखल... अन्यथा एसआरपीला पाचारण करणार पोलिसांनी उपाययोजनांची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नियम न पाळणाऱ्या नागरिकांवर योग्य वाटेल ती कारवाई करण्याचे आदेश वरिष्ठ स्तरावरून आहेत. या तीन दिवसातही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास राज्य राखीव दलाला पाचारण करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, सर्व नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागाची जबाबदारी घेतली आहे. संपूर्ण जिल्हा प्रशासन इकडे लक्ष ठेवून आहे. मदतीची मागणी इस्लामपूर नगरपालिकेने शहरातील या अत्यंत बिकट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शहरात कोरोना विरोधी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून माजी खासदार राजू शेट्टी, विद्यमान खासदार धैर्यशील माने, मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे मदतीची मागणी केली होती. दरम्यान मंत्री पाटील यांनी पन्नास हजार मास्क पाठवले आहेत. बाकीच्या लोकप्रतिनिधीकडून मदतीची अपेक्षा आहे. राज्याचे राज्यपाल यांच्याशीदेखील मदतीसाठी संपर्क साधला आहे.

