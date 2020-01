राजकीय व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलतोय : गडाख

नगर : ""राजकीय व्यक्तींकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन अलीकडे बदलत चालला आहे. राजकीय नेतेही त्याला जबाबदार आहेत. अगदीच तुच्छतेने आता पाहिले जात असल्याने, नव्या पिढीवर ही प्रतिमा बदलण्याची मोठी जबाबदारी आहे. जुन्या पिढीतील राजकारण एक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केले जायचे. दुर्दैवाने आता राजकारणात "मनी' आणि "मसल पॉवर' शिरल्याने राजकारणच दूषित होत चालले आहे,'' अशी खंत ज्येष्ठ नेते व साहित्यिक यशवंतराव गडाख यांनी आज येथे व्यक्त केली. नगर : अहमदनगर प्रेस क्‍लबचा "बेस्ट रिपोर्टर 2020' पुरस्कार नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या हस्ते स्वीकारताना "सकाळ'चे मुख्य उपसंपादक दीपक रोकडे. समवेत संगीता रोकडे, पोपटराव पवार, अरुण खोरे, प्रताप शेळके व सागर पाटील. आद्य मराठी पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त आज अहमदनगर प्रेस क्‍लबतर्फे आयोजित पत्रकार दिनाच्या कार्यक्रमात गडाख यांना जीवनगौरव पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प कृतिसमितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार अध्यक्षस्थानी होते. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे, महापौर बाबासाहेब वाकळे, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुभाष गुंदेचा आदी व्यासपीठावर होते. अवश्‍य वाचा : वजीर सुळका सर करणारी "हिरकणी' गडाख म्हणाले, ""पत्रकार सहसा कुणाबद्दल चांगले बोलत नाहीत किंवा लिहीतही नाहीत. त्या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकारांनी दिलेला हा पुरस्कार खूप महत्त्वाचा वाटतो. मी सत्कारासाठी कधीच काम केले नाही. एक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून काम करत राहिलो. अनेक संस्था उभ्या केल्या. त्यातून रोजगार देण्याचा प्रयत्न केला. उद्दिष्ट ठेवून काम करणारी ही पिढी संपत चालली आहे. म्हणूनच नव्या पिढीला आता समाजोपयोगी कामाच्या नवनिर्मितीची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल.'' माध्यमांमधील स्पर्धा अपरिहार्य ""केवळ राजकीय व्यक्तींवरच समाज चालत नाही. साहित्यिक, लेखक, कवी, पत्रकार, उद्योजक आदी विविध क्षेत्रांमधील चांगले काम करणाऱ्या वंचित घटकांचादेखील सन्मान करावा लागेल. त्यातून समाज पुढे जाईल. त्यासोबत माध्यमांमधील स्पर्धा अपरिहार्य आहे. ती निकोप करण्याचा प्रयत्न करा. त्यातून कुणाचा द्वेष करू नका. सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत चालल्याने नवी पिढी वर्तमानपत्र वाचत नाही. म्हणूनच नव्या पिढीच्या दृष्टीने वर्तमानपत्र कसे समर्पक करता येईल, याचाही विचार करावा लागेल,'' असा सल्ला गडाख यांनी दिला. लोकप्रतिनिधीना जाब विचारा खोरे यांनी माध्यमांच्या बदलत चाललेल्या स्थितीवर कोरडे ओढले. अलीकडे माध्यमे दुबळी होताना दिसत असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ""पंतप्रधान असोत की मुख्यमंत्री; समाजात निर्माण झालेल्या अडचणींवर त्यांना प्रश्‍न विचारायलाच हवेत. अलीकडेच सत्तास्थापनेच्या निमित्ताने पत्रकारांना तब्बल दोन महिने रोज 24 तास राबावे लागले. मात्र, त्या वेळी केवळ राजकीय बातम्यांवर लक्ष देणाऱ्यांकडून त्या काळात समाजातील प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष झाले. असे होता कामा नये. निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी मतदारसंघात दिसणार नसतील, तर त्यांना जाब विचारावाच लागेल.'' हेही वाचा : (व्हिडीओ) श्रीरामपुरात "सीएए,' "एनआरसी'विरोधात "एल्गार' तनपुरे म्हणाले, ""जुन्या पिढीतील राजकीय नेत्यांची उद्दिष्टावर आधारित जी वैचारिक बैठक होती, ती दुर्दैवाने अलीकडे कमी होताना दिसते. त्यामुळे ती परंपरा जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी नव्या पिढीकडे आहे.'' चांगल्या कामाला माध्यमांचे पाठबळ हवे पवार म्हणाले, ""समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांना किती हात घालतो, ते पत्रकारांसाठी महत्त्वाचे आहे. चांगल्या कामाला माध्यमांचे पाठबळ हवे. चौथ्या स्तंभाच्या याच भूमिकेची गरज आहे. भविष्यात नगरचा विकास कसा होईल, यावर पत्रकारांनी एकजूट दाखवावी.'' सत्कारमूर्ती जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर व सरपंच डॉ. राजेश भनगडे, प्रभारी पोलिस अधीक्षक सागर पाटील, ज्येष्ठ पत्रकार महेंद्र कुलकर्णी व सुधीर लंके यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रेस क्‍लबचे अध्यक्ष शिवाजी शिर्के यांनी प्रास्ताविक केले. "सकाळ'चे कार्यकारी संपादक ऍड. डॉ. बाळ ज. बोठे पाटील यांनी खोरे यांचा परिचय करून दिला. डॉ. अमोल बागूल यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रेस क्‍लबचे उपाध्यक्ष राजेंद्र झोंड यांनी आभार मानले. सन्माननीय पुरस्कारार्थी..! जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, प्रदीप गांधी, डॉ. बापूसाहेब कांडेकर, सरपंच डॉ. राजेश भनगडे, पत्रकार आबिदखान दुलेखान, "बेस्ट रिपोर्टर 2020'ने सन्मानित दीपक रोकडे, अण्णासाहेब नवथर, समीर दाणी, दीपक कांबळे, मयूर मेहता, अशोक परुडे, रवी कदम, मोहनीराज लहाडे, मिलिंद देखणे, दिलीप वाघमारे, भाऊसाहेब होळकर, सुनील चोभे, संदीप रोडे, अंबरीश धर्माधिकारी, सुभाष मुदळ, निशांत दातीर, अनिल शहा, सुशील थोरात, प्रशांत पाटोळे, अमिर सय्यद.

Web Title: Gadakh says The outlook for political figures is changing