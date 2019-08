पालिकेच्या पार्किंगमध्ये गुंडाने थाटला गणेशमूर्तीं विक्रीचा स्टाॅल

सातारा ः शांतता समितीच्या बैठकीत पालिकेचे कर्मचारी हप्ते घेतात. यामुळेच अतिक्रमित टपऱ्या हटविल्या जात नाहीत, असा आरोप होऊन 24 तास उलटत नाहीत तोवर पालिकेच्या (कै.) अभयसिंहराजे भोसले व्यापारी संकुलातील पार्किंगच्या जागेत साताऱ्यातील एका गुंडाने गणेशमूर्ती विक्रीचा स्टॉल उभारला आहे. पालिकेच्या वास्तूत अतिक्रमण करून पैसे कमविणाऱ्या गुंडाच्या भीतीने प्रशासन केवळ कागद रंगवून वेळ मारून नेईल, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. गणेशोत्सव जवळ आल्याने शहरात विविध ठिकाणी गणेशमूर्ती विक्री करणारे स्टॉल खासगी जागेत, तसेच रस्त्यांवर उभारले आहेत. ज्या ठिकाणी सार्वजनिक रस्ते आहेत. तेथे उभारण्यात आलेल्या स्टॉलची परवानगी संबंधित विभागाकडून घेणे आवश्‍यक असते; परंतु बहुतांश स्टॉलधारकांनी विनापरवाना स्टॉल उभारून फुकट पैसे कमविण्यावर भर दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीतील रस्त्यावर बाजार समिती ते मुख्य बस स्थानक या रस्त्यावरील पदपथावर, तसेच एनएचआयच्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारवरील बॉंबे रेस्टॉरंट चौक पुलाखालील मोठ्या प्रमाणात विना परवाना गणेशमूर्तीचे स्टॉल विक्रीसाठी उभारले गेले आहेत.

विशेष म्हणजे रस्त्यावर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्या महाभागांनी आता पालिकेच्या स्थावर मालमत्ता असलेल्या जागांचाही ताबा घेण्यास प्रारंभ केला आहे. (कै.) अभयसिंहराजे भोसले व्यापारी संकुलातील पार्किंगच्या जागेत साताऱ्यातील एका गुंडाने गणेशमूर्ती विक्रीचा स्टॉल उभारला आहे. हा स्टॉल उभारून दोन आठवडे झाले, तरी पालिकेतून संबंधित स्टॉलधारकाने परवानगी घेऊन स्टॉल उभारला आहे, की विनापरवाना याबाबत स्थावर विभागातून माहिती घेण्याचीही प्रक्रिया झाली नाही, तसेच अतिक्रमण विभाग मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशाची वाट पाहात बसल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे विनापरवाना स्टॉल उभारून पैसे कमविणाऱ्या संबंधित गुंड आता काय फक्त दोन - तीन दिवसच राहिलेत गणपती आले की मी जागा रिकामीच करणार, अशा फुशारक्‍या मारत आहे. त्याचा हा तोरा म्हणजे पालिका केवळ कागद रंगवून वेळ मारून नेईल, अशाप्रकारचा असल्याची चर्चा आहे. कारवाई नाहीच... गणेशोत्सव काळात पार्किंगची समस्या उदभवू नये, यासाठी पोलिसांनी दक्षता घ्यावी, मंडळांनी मंडपाच्या पाठीमागे वाहन उभी करावीत आदी सूचना शांतता समितीच्या बैठकीत नगरसेविका स्मिता घोडके, नगरसेवक धनंजय जांभळे, अंजली कुलकर्णी आदींनी केल्या. खासदार उदयनराजे भोसले हे सातत्याने अतिक्रमणांना थारा देऊ नका, असे पालिका प्रशासनास ठणकावून सांगत आहेत; परंतु दुसरीकडे पालिकेच्या पार्किंगच्या जागेतच गुंडाने उभारलेल्या स्टॉलबाबत कोणीच काही बोलत नसल्याची चर्चा आहे.

Web Title: Ganesh idol stalls for sale in the municipality parking lot