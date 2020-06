११ लाख  लुटणारी ती टोळी जेरबंद 

आटपाडी / सांगली : आटपाडी येथे भर दिवसा खासगी कंपनीच्या साडेअकरा लाख रुपयांची लुट करणाऱ्या टोळीचा छडा लावण्यात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांना यश आले. या धाडसी जबरी चोरीचा आठ महिन्यानंतर एलसीबीने छडा लावला. याप्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली. संशयित सांगलीतील तिघे असून धनराज ऊर्फ सोन्या सतीश पाटील (वय 25, रा. शिवाजी हौसिंग सोसायटी, सांगली), रोहीत शशिकांत भगत (19, रा. बिसुर ता. मिरज) व लक्ष्मण मारूती सिंदगी (23, रा. साखर कारखाना वसाहत, सांगली) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून सहा लाख 20 हजाराचा मुद्देमालही जप्त करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की आटपाडी परिसरातील फिल्पकार्ट, एलआयसी, इंन्स्टाकार्ट, डिलीव्हरी कंपनी व ईको एक्‍सप्रेस कंपनीची रोकड जमा करण्याचे काम मोहन सुखदेव शिंदे (वय 34) हे करीत होते. 7 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी दुपारी एकच्या सुमारास शिंदे हे चार कंपन्याकडील 11 लाख 62 हजार 31 रुपयांची रोकड घेऊन करगणी बॅंकेकडे निघाले होते. यावेळी वाटेत दोन मोटारसायकलस्वारांनी शिंदे यांना काठीने मारहाण करून त्यांच्याकडील रोकड लंपास केली होती. याप्रकरणी आटपाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. गेल्या आठ महिन्यांपासून चोरटे पोलिसांच्या हाती लागत नव्हते. पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा, अप्पर अधीक्षक मनिषा दुबुले यांनी जबरी चोरी, घरफोडीतील गुन्हेगारांचा शोध घेण्याचे आदेश स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले होते. एलसीबीचे निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांच्या आदेशाने पोलीस उपनिरीक्षक प्रविण शिदे, हेड कॉन्टेबल बिरोबा नरळे, निलेश कदम, संदीप गुरव, सागर लवटे, संदीप नलवडे, संतोष गळवे, अनिल कोळेकर, शंकर पाटील यांचे पथक सांगली शहरात पेट्रोलींग करीत असताना माधवनगर रस्त्यावरील आरटीओ बसस्थानकाजवळ तिघेजण विना नंबरची मोटारसायकल घेऊन संशयितरित्या फिरत असल्याची माहिती मिळाली. पथकाने छापा मारून धनराज पाटील, रोहित भगत, लक्ष्मण सिंदगी या तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांची कसून चौकशी केली असता तिघांनी आटपाडीत साडेअकरा लाखाची रोकड चोरल्याची कबुली दिली. संशयितांकडून चार लाख दहा हजाराची रोकड, एक लाख 15हजाराचे तीन महागडे मोबाईल, मोटारसायकल असा 6 लाख 20 हजाराचा मुद्दमाल हस्तगत केला. तब्बल आठ महिन्यानंतर जबरी चोरीचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आले. एक महिन्यानंतर केली चैनी

संशयित हे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार नाहीत. नियोजनबद्ध त्यांनी चोरी केली असून चोरीनंतर एक महिना त्यांनी पैसे खर्च केले नाहीत. त्यानंतर संशयितांनी महिनाभर चैनी केल्याचे तपासात पुढे आले आहे.

