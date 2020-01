गवई म्हणतात, "त्यां'ना मुस्लिमांना बाजूला सारायचंय! 

नगर :""देशात विविध जाती-धर्माचे लोक राहतात. प्रत्येकाला आपला धर्म जोपासण्याचा अधिकार आहे. परंतु; नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) कायद्यामुळे देशभर संतापाची लाट आहे. यात जातीचा निकष ठेवला असून, मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखला आहे,'' अशी टीका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राजेंद्र गवई यांनी केली आहे. जाणून घ्या - तो पुन्हा म्हणाला, मी पुन्हा येईन नगरमध्ये पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्हाध्यक्ष सुधाकर रोहम, शहराध्यक्ष सुशांत म्हस्के, किशोर वाघमारे आदी उपस्थित होते.

गवई म्हणाले, ""सुधारित नागरिकत्व कायदा हा संविधनाच्या विरोधात आहे. या कायद्यांतर्गत घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी सर्वपक्षीय मिळून तोडगा काढला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजाला बंधूभाव, प्रेमाची शिकवण दिली. या कायद्यांतर्गत जातीचा निकष लावून कुणावरही अन्याय होता कामा नये. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हे भाजप सरकारचे घटक आहे. त्यांनी या कायद्याला समर्थन दिल्यास त्यांना भविष्यात अडचण निर्माण होऊ शकते. भीमा-कोरेगाव दंगलप्रकरणी डॉ. आंबेडकर यांच्या अनुयायांवर खोटे गुन्हे दाखल करून नाहक त्यांना गोवले गेले. या संदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची आपण भेट घेणार आहोत. "महाविकास'ला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न

महाविकास आघाडी सरकारचे आम्ही घटक आहोत. नागरिकत्व कायद्याविरोधात राज्यात ज्या काही दंगली होतात. यात सरकारचा कुठलाही संबंध नाही. हे आंदोलन करणारे महाशय वेगळेच आहे. त्यांच्याकडून महाविकास आघाडीला नाहक गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकार केवळ शांततापूर्ण आंदोलनाला समर्थन करते. दंगल, जाळपोळ याला कुठलाही थारा देत नाही.

Web Title: Gawai says, "They want to divert Muslims away!