सांगलीत भाजी विक्रेत्यांना हटवण्यावरून घमासान 

सांगली : शहरातील रिसाला रोडवरील भाजी विक्रेत्यांना हटवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अतिक्रमण विभागाच्या पथकाशी आज वाद झाला. नगरसेविका ऍड. स्वाती शिंदे यांनी विक्रेत्यांना हटवण्यास विरोध केला. त्यानंतर महापालिकेत झालेल्या बैठकीत आयुक्त कापडणीस यांनी शासन निर्देशानुसार रस्त्यावर भाजीपाला विक्री करता येणार नाही. त्यामुळे रस्त्यावर खुल्या भूखंडावर भाजी विक्री करण्याचे नियोजन करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या निर्देशाचे पालन करण्याच्या निमित्ताने रिसाला रोडवर भाजी विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना हटवण्यासाठी अतिक्रमण विभागाचे पथक तेथे गेले. त्यावेळी विक्रेत्यांनी त्यांना विरोध केला. भाजपच्या नगरसेविका ऍड. स्वाती शिंदे यांनीही तेथे जाऊन विक्रेत्यांना हटवण्यास अतिक्रमण विभागाला अटकाव केला. त्यावर जोरदार वाद झाला. अखेर महापालिकेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरले.

महापालिकेत झालेल्या बैठकीत आयुक्तांनी, रस्त्यावर भरणाऱ्या भाजीपाला बाजारांचे विभाजन करून आजूबाजूला मोकळ्या क्रीडांगणाच्या आवारात प्रत्येकी दहा भाजीवाले असे नियोजन लावले आहे. दहापेक्षा अधिक विक्रेते असणार नाहीत. मात्र रस्त्यावर भाजीपाला बाजार भरवता येणार नाही. विक्रीच्या ठिकाणी गर्दी झाल्यास भाजीपाला विक्री बंद करावी लागेल, असा इशाराही आयुक्त कापडणीस यांनी दिला. भाजीपाला विक्री करणारे 45 वर्षांवरील विक्रेत्यांनी लस घेतली असावी किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या विक्रेत्यांनी कोरोनाची चाचणी केली असावी अशी अट घालण्यात आली आहे. भाजीपाला विक्रेत्यांनी दिलेल्या जागेवरच गर्दी होणार नाही याची दक्षता बाळगून आपला व्यवसाय करावा, असे आवाहन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी बैठकीत केले. या बैठकीस भाजीपाला संघटनेचे प्रतिनिधी नगरसेविका स्वाती शिंदे, पृथ्वीराज पवार, शंभोराज काटकर, अमर पडळकर, रेखा पाटील, राहुल माने, गजानन मोरे आदी उपस्थित होते. संपादन : प्रफुल्ल सुतार



Web Title: Ghamasan over removal of vegetable sellers in Sangli