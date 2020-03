कुकडीमुळे पळाले तोंडचे पाणी...आधी पट्टी मगच मिळणार पाणी,

श्रीगोंदे : "कुकडी'सह विसापूर व घोड धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात पाणीपट्टी थकीत आहे. चालू बाकीसह थकीत पट्टीचे या महिन्यातील उद्दिष्ट सव्वासात कोटी रुपये वसुलीचे आहे. त्यामुळे आधी पट्टी भरा, नंतरच पाणी घ्या, असा फतवा कुकडी जलसंपदा विभागाने काढला आहे. त्यामुळे धरणात पाणी असूनही, अनेक शेतकरी त्यापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. विसापूर ९० टक्के

"कुकडी'च्या पाचही धरणांत आणि "घोड'मध्ये यंदा चांगला पाणीसाठा आहे. विसापूर मध्यम प्रकल्पही 90 टक्के भरला आहे. सीना भागातूनही पाण्याची मागणी वाढत आहे. मात्र, सध्या तरी धरणातील पाणी शेतकऱ्यांसाठी मृगजळच ठरणार आहे. थोडे थांबा उन्हाची तीव्रता वाढत असून, आता पाण्याची गरज वाढली आहे. "घोड'खाली 1 मार्चला आवर्तन सोडण्याचा आदेश जलसंपदामंत्र्यांनी दिला; मात्र शेतकऱ्यांचा "थोडे थांबा' असा आवाज आल्याने हे आवर्तन लांबले. दरम्यान, "कुकडी'चे आवर्तन सोडण्याची गरज आहे, कारण आवर्तन सुटल्यानंतर तालुक्‍याला पाणी मिळण्यास महिन्याचा अवधी जातो. त्यामुळे हे आवर्तन लवकर सुटले, तर शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, अशी चर्चा आहे. विंधन विहिरीकडे अोढा

विसापूरखाली सध्या मोठी अडचण झाली आहे. चिंभळे भागात काही ठिकाणी पिण्याचे पाणीही राहिले नसल्याने शेतकऱ्यांचा विंधन विहिरीकडे ओढा वाढला आहे. विशेषत: विसापूर प्रकल्पात सध्या चांगला पाणीसाठा असतानाही आवर्तन लांबले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज असतानाच, "कुकडी'च्या अधिकाऱ्यांनी फतवा काढला. पाणीपट्टी भरल्याशिवाय आवर्तन सोडणार नसल्याची त्यांची भूमिका आहे. तीन कोटींची थकबाकी तीन कोटींची थकबाकी आणि सव्वाचार कोटींची चालू बाकी, असे सव्वासात कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट असल्याने, आमचाही नाईलाज असल्याचे कार्यकारी अभियंता स्वप्नील काळे यांनी "सकाळ'ला सांगितले. याबाबत अधिकृत आदेश काढत असून, पाणीपट्टी हा विषय महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरली पाहिजे, हे महत्त्वाचे आहे. मात्र, पाणी सुटल्यावर शेतकरी ते जमा करतीलच. गेल्या वेळी सगळीकडे "ओव्हर-फ्लो'चे पाणी सोडले; मात्र विसापूरखालील शेतकऱ्यांकडून पाणी अर्ज भरून घेतल्याने अन्याय झाला. सध्या पाण्याची गरज आहे.

- अभिजित गायकवाड, अध्यक्ष, पाणीवापर संस्था, चिंभळे

Web Title: Girl did love marriage, mother took this step