(व्हिडिओ) : सर बेंबी ओढतात, चिमटे काढतात..! चिमुकल्यांची कैफियत

राहुरी : ""शिजविलेल्या भातात पांढऱ्या अळ्या निघतात. कालच अळी निघाली. मॅडम रोज शाळेत येतात; पण सर फक्त शनिवारी येतात. सरांना अभ्यास दाखवायला गेल्यावर ते वही हिसकावून फेकून देतात. पोटाला चिमटे काढतात. बेंबी ओढतात. शालेय साहित्य व पुस्तके पेटीत कुलूपबंद आहेत... सर पुस्तके घेऊ देत नाहीत. मॅडम शिकवतात; पण सर काहीच शिकवत नाहीत...'' ठाकरवाडी (म्हैसगाव, ता. राहुरी) प्राथमिक शाळेतील मुलींनी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांच्यासमोर तक्रारींचा पाढा वाचला, तेव्हा तेही अवाक्‌ झाले. राहुरी पंचायत समितीचे सहायक गटविकास अधिकारी अनंत परदेशी, सरपंच महेश गागरे आदी उपस्थित होते. पोषणआहार येतो सहा किलोमीटरवरून तालुक्‍याच्या पश्‍चिमेकडील दुर्गम, डोंगराळ भागातील आदिवासी पाड्यातील ही शाळा. पहिली ते चौथीपर्यंतची पटसंख्या अवघी 21. त्यात 80 टक्के मुलीच. सर्व विद्यार्थी आदिवासी ठाकर समाजाचे. मुलांचे भवितव्य दोन शिक्षकांवरच! अशातच 27 फेब्रुवारीपासून एक शिक्षक रजेवर गेले. हजेरी रजिस्टरवर मात्र 24 फेब्रुवारीपासूनच त्यांच्या सह्या नाहीत. शाळेला दोन वर्गखोल्या व कार्यालयासाठी स्वतंत्र खोली; परंतु सर्व विद्यार्थी एकाच वर्गात बसतात. शाळेत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. शालेय पोषणआहार पाच-सहा किलोमीटरवरून शिजवून येतो. शिक्षक वरिष्ठ; ऐकत नाहीत "सकाळ'शी बोलताना शिक्षिका शिल्पा साळवी यांनीही विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीला दुजोरा दिला. त्या म्हणाल्या, ""या शाळेत 20 वर्षांपासून आहे. काही विद्यार्थ्यांच्या वडिलांनाही शिकविले आहे. आदिवासी विद्यार्थी पदवीधर झाले आहेत. त्यांचीच मुले आता येथे शिकतात. बहुतांश पालक आदिवासी असल्याने, पोटापाण्यासाठी बाहेरगावी असतात. शालेय पोषणआहार शिजवायला आसपास कुटुंब नाही. सहा किलोमीटरवरून आहार शिजवून येतो. जाणून घ्या- चोरांची भीती, नागरिकांच्या हाती काठी! आदिवासी मुले उपाशी असतात. खिशात भाकरी घेऊन मुले येतात. भातात अळी निघाली तरी नाइलाजाने त्यांना खावे लागते. आहार शिजविणाऱ्यांना बोलले तर ते काम बंद करतील. मुलांना उपाशी राहावे लागेल, ही भीती असते. शिक्षक मुलींच्या पोटाला चिमटे घेतात, बेंबी ओढतात, या तक्रारीत तथ्य आहे. असे वागू नका, असे मी त्यांना यापूर्वीही सांगितले; परंतु ते माझे वरिष्ठ शिक्षक आहेत. त्यांना जास्त बोलू शकत नाही.'' शिक्षकाची चौकशी करणार मुलींच्या तक्रारीची चौकशी केली जाईल. सध्या सात मार्चपर्यंत शिक्षक रजेवर आहेत. मुलींच्या तक्रारीत तथ्य आढळले, तर संबंधित शिक्षकावर कारवाई केली जाईल.

- सुलोचना पटारे, गटशिक्षणाधिकारी, राहुरी

Web Title: The girls put up the teachers complaint in front of former MP