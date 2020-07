पंचावन्न वर्षावरील शिक्षकांना  वर्क फ्रॉम होमची सवलत द्या 

सांगली ः राज्य शासनाने 55 वर्षावरील शिक्षकांना घरातून काम करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने केली आहे. याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले आहे. जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे आणि अविनाश गुरव यांनी ही माहिती दिली. कोरोना संकटातून मार्ग काढत शाळा कशा सुरू करायच्या, याबाबत राज्य शासन विचार करत आहे. अनलॉक प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर शिक्षकांना शाळेत हजर रहा आणि ऑनलाईन शिक्षण सुरु करा, असे सांगण्यात आले. सोबत पोषण आहार वाटपही सुरु झाले. हे करण्यास शिक्षकांची हरकत नाही, मात्र त्यातून 55 वर्षावरील शिक्षकांना सवलत देण्याची गरज आहे, अशी श्री. शिंदे यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""कोरोना झाल्यास वयस्कर मंडळींना फार त्रास होतो आणि त्यांना संघर्ष करावा लागतो, हे आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे. अनेक शिक्षकांना मधुमेह, श्‍वसन विकार, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आहे. त्यांना कोरोनाची लागण झाल्यास संकट मोठे होईल. त्यामुळे किमान 55 वर्षावरील सर्व शिक्षकांना घरातून काम करण्याची मुभा द्यावी. शिवाय, गरज नसताना दररोज 100 टक्के शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करू नये.''

