सव्वा लाखाचे गंठण खरेदीनंतर दोन मिनिटात लंपास

सांगली- येथील सराफ पेठेत प्रसिद्ध सराफी दुकानातून सव्वा लाखाचे गंठण खरेदी करून बाहेर आल्यानंतर पेढीच्या दारातच महिलेचे गंठण लांबवल्याचा प्रकार घडला. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील फुटेजवरून भामट्या महिलेने तोंडाला स्कार्फ बांधून दुकानात पाळत ठेवून हातचलाखीने गंठण लंपास केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक माहिती अशी, दादेपीर हिसामुद्दीन पिरजादे (वय 48, रा. कर्मवीरनगर, आष्टा, ता. वाळवा) हे गुरूवारी पत्नीसह दागिने खरेदीसाठी सकाळी सांगलीत आले होते. सराफ पेठेतील एका पेढीमध्ये त्यांनी गंठणची पाहणी केली. तिथे 36 ग्रॅम वजनाचे सव्वा लाखाचे गंठण त्यांना पसंत पडले. ते खरेदी केल्यानंतर पेढीच्या लांब आकाराच्या बॉक्‍समध्ये घालून पिरजादे यांना देण्यात आले. दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास पिरजादे यांनी गंठणचा बॉक्‍स पत्नीकडे दिला. ते पेढीबाहेर येऊन गाडीजवळ थांबले. तर त्यांच्या पत्नी सौ. पिरजादे गळ्यातील दागिना गाठवण्यासाठी पेढीच्या पायरीवरील कारागीराजवळ थांबल्या. तेवढ्यात सौ. पिरजादे यांच्या मागावर असलेली तोंडाला स्कार्फ बांधलेली महिला पेढीतून बाहेर आली. तिने सौ. पिरजादे यांच्या पिशवीतून थोडासा दिसणारा गंठणचा बॉक्‍स हेरून तो अलगद उचलला. त्यानंतर चोरटी महिला गणपती पेठेच्या दिशेने पसार झाली. इकडे कारागीराला गळ्यातील दागिना गाठवण्यास दिल्यानंतर सौ. पिरजादे यांनी नवीन गंठण गळ्यात घालायचे म्हणून पिशवीत हात घातला. तर त्यांना बॉक्‍स दिसला नाही. त्यांना धक्काच बसला. दुकानासमोर थांबलेल्या पतींना त्यांनी हा प्रकार सांगितला. त्यांनी आजूबाजूला पाहून आरडाओरड केला. तेव्हा दुकानातील सुरक्षा रक्षकही तिथे धावला. तोपर्यंत चोरटी महिला पसार झाली होती. पेढीच्या दारातून गंठण लंपास झाल्याचे पाहून दुकानातही खळबळ उडाली. तत्काळ सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. तेव्हा दुकानात तोंडाला स्कार्फ बांधून आलेल्या महिलेने पाळत ठेवून गंठण लंपास केल्याचे स्पष्ट झाले. पेढीत खरेदी केलेले सव्वा लाखाचे गंठण अवघ्या दोन मिनिटात चोरट्या महिलेने लंपास केल्याचे समजताच सौ. पिरजादे यांना मोठा धक्का बसला. पती श्री. पिरजादे यांनी सर्वत्र चौकशी करून सायंकाळी उशिरा सांगली शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी पेढीत येऊन सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यामध्ये तोंडाला स्कार्फ बांधल्यामुळे चोरटी महिला स्पष्ट दिसत नसल्याचे आढळले.



Web Title: the gold jewelry was stolen in two minutes after purchase