गुड न्यूज... या.. लोककलावंतांच्या  खात्यात पडणार तीन हजार 

सांगली ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्टतर्फे राज्यातील भटक्‍या विमुक्त जमातीतील लोककलावंतांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार प्रत्येकी तीन हजार रुपये जमा करणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व वेलफेअर ट्रस्टचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दुर्लक्षित लोककलावंतांसाठी राष्ट्रवादी वेलफेअर ट्रस्टच्या माध्यमांतून मदतीचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज यांनी आज दिली. याबाबत श्री. बजाज यांनी सांगितले की, राज्यातील भटक्‍या विमुक्त जमातीतील लोककलावंतांच्या मदतीला राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्ट धावून आली असून प्रत्येक लोककलावंतांच्या खात्यात प्रत्येकी तीन हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. आत्तापर्यंत राज्यातील जवळपास 5 हजार भटक्‍या विमुक्त जमातीतील लोककलावंतांची नोंद झाली असून त्यांच्या बॅंक खात्यात टप्याटप्याने प्रत्येकी तीन हजार रुपये जमा करण्यात येतील,अशी माहिती राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्टचे खजिनदार आमदार हेमंत टकले यांनी दिली आहे. आता राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत फडामध्ये व अन्य ठिकाणी राहणाऱ्या भटक्‍या विमुक्त जमातीतील लोककलावंतांची यादी, गांव आणि बॅंक खाते यांची नोंद घेण्याचे कामं सुरू आहे. सांगली, मिरज, कुपवाड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील लोकवंतांनी आपल्या आवश्‍यक कागदपत्रांसह खालीलप्रमाणे शहराध्यक्षांकडे आपले नावांची नोंद करावी, असे आवाहन केले आहे. नावनोंदणीसाठी नाव व संपर्क क्रमांक असे ः सागर घोडके, सांगली ( 9890001500), अभिजीत हारगे, मिरज ( 9096057111), संजय तोडकर, कुपवाड ( 9665966354).

