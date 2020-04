ेगुड न्यूज ः उन्हाळीसाठी टेंभू आली दारी 

कडेगाव (सांगली) : दुष्काळी भागाला वरदान ठरलेल्या टेंभू योजनेच्या उन्हाळी हंगामासाठीचे आवर्तन सुरु झाले. या आवर्तनाच्या माध्यमातून कराड - कडेगाव तालुक्‍यापासून ते सांगोल्या पर्यंत सुमारे 45 हजार हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. हे आवर्तन मे अखेर पर्यंत सुरु राहणार आहे.त्यामुळे दुष्काळी पट्टयातील कडक उन्हाळ्यामुळे वाळून जाण्याच्या मार्गावर असलेल्या पिकांना दिलासा मिळणार असल्याने शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे. यापूर्वी 10 फेब्रुवारीला टेंभू योजनेचे आवर्तन सुरु करण्यात आले होते.परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक डाउनमुळे 25 मार्च रोजी सदर आवर्तन बंद करण्यात आले होते. परंतु सध्या वाढत्या उन्हाळ्यामुळे विहिरींना तळ गाठला तर ओढे नाले कोरडे पडले होत.त्यामुळे शेतातील पिके पुन्हा वाळून जाण्याच्या मार्गावर होती.तसेच दुष्काळी पट्टयात मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाईही निर्माण झाली आहे.त्यामुळे टेंभूचे आवर्तन तात्काळ सुरु करावे अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत होती. तेव्हा शेतकऱ्यांची मागणी व पाणी टंचाईचा विचार करता जलसंपदा विभागाने टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर उन्हाळी हंगामासाठी टेंभू योजनेचे आवर्तन सुरु करण्यात आले आहे.त्यासाठी टप्पा क्र.1(अ) येथील 1950 अश्वशक्तीचे 15 पंप सुरु करण्यात आले आहेत.तर टप्पा क्र.1 (ब) येथील 1950

अश्वशक्तीचे 16 पंप सुरु करण्यात आले आहेत.तर टप्पा क्र.2 येथील 800 अश्वशक्तीचे 15 पंप सुरु करण्यात आले आहेत.टेंभूचे पाणी खंबाळे औंध बोगद्यातून शिवाजीनगर तलावात पोहोचल्यानंतर सर्व प्रथम सुर्ली कालव्यात पाणी सोडण्यात आले असून आज ते चार कि.मी. पर्यंत पोहोचले आहे.या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील गावांना पाणी मिळाल्यानंतर पुढे कडेगाव तलावात ही पाणी सोडले जाईल. त्यानंतर साधारणपणे पंधरा दिवस ते तीन आठवड्यानंतर कामथी कालव्यात पाणी सोडले जाणार आहे.तसेच मुख्य कालव्यातून हे पाणी पुढे हिंगणगाव बुद्रुक तलाव व माहुलीकडे सोडले आहे.तर वाढता उन्हाळा व टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हे पाणी जिल्ह्यातील सर्व दुष्काळी तालुक्‍यासह सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोल्यापर्यंत सोडले जाणार आहे तालुक्‍यातील सर्व तलाव भरुन घ्यावेत

वाढता उन्हाळा व टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर टेंभू योजनेच्या उन्हाळी आवर्तनाच्या माध्यमातून कडेगाव तालुक्‍यातील शिवाजीनगर,कडेगाव,शाळगाव,हिंगणगाव बुद्रुक,कोतीज येथील लघु पाटबंधारे तलाव पुर्ण क्षमतेने भरुन घ्यावेत.तसेच नांदणी व येरळा नदीसह शिवारातील ओढ्यानाल्याना पाणी सोडावे अशी मागणी येथील शेतकरी वर्गातून होत आहे.



