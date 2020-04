कोण आहे हा माजोरडा...१५ गोण्या धान्य जंगलात फेकून दिलं

पारनेर ः कोरोनाच्या भीतीने सर्वत्र हाहाःकार माजला आहे. शहरातून दररोज हजारो लोक पायी चालले आहेत. त्यांच्या पोटाला दोनवेळचे सोडा एक वेळचेही अन्न मिळत नाही. किरणा दुकानदारांनीही अव्वाच्या सव्वा भाव वाढवले आहेत. या महामारीच्या संकटात आपण कसे वाचू याचीच प्रत्येकाच्या मनात धास्ती आहे. मात्र, पारनेर तालुक्यातील जंगलाच अजबच प्रकार घडला. तब्बल १५ धान्याच्या गोण्या फेकून दिल्या आहेत. हा माजोरडेपणा नेमका कोणी केला हे कळायला मार्ग नाही. वनकुटे शिवारातील ठाकरवाडीच्या जंगलात तांदळाच्या 11, तर वाटाणा, मूग, डाळ व चवळीची प्रत्येकी एक, अशा 15 गोण्या फेकून दिल्याचे आढळून आले. आमदार नीलेश लंके यांनी घटनास्थळी भेट देऊन या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली. वनकुटे येथील ठाकरवाडीनजीकच्या जंगलात 50 किलोच्या 15 गोण्या बेवारस फेकून दिल्याचे आढळून आले. त्यात मीठ, चवळी, डाळीचाही समावेश आहे. या परिसरात अनेक शाळा व आश्रमशाळा आहेत. एखाद्या शाळेत उरलेला शालेय पोषणआहाराचा हा माल असावा, असा अंदाज आहे. शाळेत उरलेला तांदूळ व या साहित्याचे करायचे काय, या उद्देशाने त्याची विल्हेवाट लावली असावी. कारण, स्वस्त धान्य दुकानातून मीठ व चवळी मिळत नाही. आमदार लंके यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. ते म्हणाले, ""अशा प्रकारे अन्नाची नासाडी होणे फार गंभीर गुन्हा आहे. देशात रोज अनेक जण उपाशीपोटी झोपत असताना, 15 गोण्या माल फेकून दिला जातो. या प्रकाराच्या चौकशीची मागणी करणार आहे.'' तहसीलदार ज्योती देवरे म्हणाल्या, ""याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर तत्काळ गुन्हा दाखल केला जाईल. त्यातील दोषी समोर आल्यावर संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाईल.''

